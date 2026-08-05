O clube saudita Al-Nassr anunciou a saída do seu jogador brasileiro Wesley Teixeira das suas fileiras durante a atual janela de transferências de verão, em uma nova aventura por empréstimo.

O Al-Nassr publicou um tweet, por meio de sua conta oficial na rede social "X", no qual anunciou o empréstimo de Wesley ao clube brasileiro Cruzeiro, até o fim da próxima temporada.

De acordo com o que revelou o jornal saudita "Arriyadiyah" anteriormente, o contrato de empréstimo não permite que o Cruzeiro contrate o jogador brasileiro em definitivo após o fim da próxima temporada.

O Al-Nassr terá de pagar apenas um quinto do salário de Wesley, já que o clube brasileiro arcará com 80% do valor desse salário, segundo revelou o mesmo jornal.

Este empréstimo passa a ser o segundo consecutivo em que Wesley deixa o clube, depois de ter sido emprestado à Real Sociedad, na segunda metade da temporada passada, mas participou de apenas 5 partidas, nas quais não marcou nem deu assistências.

O jogador de 21 anos não conseguiu garantir uma vaga como titular desde sua transferência para o Al-Nassr no verão de 2024, vindo do clube brasileiro Corinthians.

Desde então, Wesley participou de 40 partidas com a equipe saudita em diversas competições, nas quais conseguiu marcar 5 gols e ainda deu 5 assistências.