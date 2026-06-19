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O Al-Nasr tem como alvo um técnico que está no meio da Copa do Mundo... Será que Cristiano está conduzindo as negociações?

Mercado da bola
J. Jesus
R. Martinez
C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Espanha
Portugal

O sucessor de Jesus está no radar mundial

Em uma disputa futebolística emocionante que reúne as ambições asiáticas e europeias, o clube saudita Al-Nassr está prestes a fechar uma negociação bombástica para substituir o português Jorge Jesus, que deixou o clube oficialmente após o término de seu contrato.

Isso ocorre no momento em que a Federação Portuguesa de Futebol continua o processo de seleção de um novo técnico para substituir Roberto Martínez após a Copa do Mundo de 2026.

O renomado jornalista Ben Jacobs, especialista em notícias sobre transferências, revelou que a diretoria do Al-Nassr fez uma proposta oficial ao atual técnico da seleção portuguesa, após o término de seu mandato na Copa do Mundo de 2026.

Jacobs confirmou, por meio da plataforma “X”, que a diretoria do “Al-Nasr” está se empenhando fortemente para convencer Martínez, de 52 anos, a assinar o contrato, apesar de suas recentes declarações, nas quais ele afirma que o retorno à Liga Portuguesa é sua prioridade.

Essa iniciativa surge após o anúncio oficial da saída do português Jorge Jesus do comando do Al-Nassr ao término de seu contrato, colocando o atual técnico de Cristiano Ronaldo, que está no Al-Bahri, na mira para se transferir para o time liderado por “O Don”.

Jesus é lembrado por conquistas notáveis, tendo levado o “Amarelo” ao título da Liga Roshen da Arábia Saudita na última temporada, além de levá-lo à final da Liga dos Campeões da Ásia 2 e da Supercopa da Arábia Saudita.

Roberto Martínez possui um currículo rico nos campos ingleses, tendo treinado o Swansea City, o Wigan Athletic e o Everton, antes de assumir o comando das seleções da Bélgica e de Portugal.

Espera-se que ele deixe o cargo na “seleção europeia” no final deste verão, com o término de seu contrato, em meio a notícias de que estaria aberto a um retorno à Premier League.

Já a Federação Portuguesa está atualmente na fase de seleção dos candidatos à sucessão de Martínez, e a lista inclui nomes de destaque como Jorge Jesus, Abel Ferreira e Sérgio Conceição, enquanto José Mourinho era um forte candidato antes de ser nomeado técnico do Real Madrid.

Martínez enfrenta pressão com sua seleção na Copa do Mundo de 2026, onde a equipe estreou com um empate positivo (1 a 1) contra a República Democrática do Congo. Atualmente, a Portugal ocupa o terceiro lugar em seu grupo com um ponto, atrás da Colômbia, líder com três pontos, enquanto o Uzbequistão está na última posição da tabela, sem pontos.

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