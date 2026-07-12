O Al-Nasr está em apuros... Uma crise financeira sufocante está devorando os salários e suspendendo as contratações de verão!

O clube saudita Al-Nassr entrou em uma fase delicada no plano administrativo e financeiro neste momento, depois que reportagens revelaram a existência de uma crise de liquidez que afetou várias questões importantes dentro do clube, tanto relacionadas ao time principal de futebol quanto a outros aspectos administrativos.

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, a administração da empresa do Clube Al-Nasr enfrenta pressões financeiras que levaram à suspensão de algumas decisões e medidas que deveriam ter sido definidas antes do início da nova temporada.

A crise se estendeu à questão dos salários, tendo a fonte esclarecido que vários jogadores da equipe principal receberam o salário de junho com valores a menos, enquanto a diretoria trabalha atualmente para disponibilizar os valores restantes e pagá-los nos próximos dias.

A fonte indicou que a falta de liquidez financeira também afetou as ações do clube no mercado de transferências, especialmente no que diz respeito à contratação de um jogador estrangeiro para compensar a saída do croata Marcelo Brozović.

Acrescentou ainda que a diretoria do Al-Nasr ainda não iniciou nenhuma negociação oficial com um substituto para Brozović, apesar da necessidade técnica da equipe de reforçar o meio-campo, pois espera-se que o quadro financeiro fique mais claro antes de avançar nessa questão.

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O Al-Nassr havia anunciado na última segunda-feira o fim da passagem de Brozović pelo time após o término de seu contrato, tornando o meio-campo uma das posições mais importantes que a comissão técnica busca reforçar durante a janela de transferências de verão.

O Al-Nassr se prepara para a nova temporada sob o comando do técnico australiano Ange Postecoglou, que espera dar continuidade ao sucesso após a conquista do título da Liga Roshen da Arábia Saudita na temporada passada.

O “Al-Nassr” tem pela frente uma temporada movimentada, com quatro grandes competições: a Liga Roshen da Arábia Saudita, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas, a Supercopa da Arábia Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia, o que torna a resolução das questões financeiras e técnicas uma prioridade máxima antes do início das competições oficiais.