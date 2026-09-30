Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, anunciou sua posição oficial sobre disputar as eleições da Federação Internacional de Futebol, que serão realizadas em março do próximo ano, no Marrocos.

Gianni Infantino, atual presidente da FIFA, enfrenta grandes críticas, e muitos países, especialmente na Europa, retiraram seu apoio a ele nas próximas eleições.

Diversos relatos circularam com nomes que possivelmente disputariam a corrida contra Infantino nas próximas eleições, entre eles o de Nasser Al-Khelaifi, presidente da Associação de Clubes Europeus.

Apesar de seu nome circular entre os possíveis candidatos a concorrer com Gianni Infantino nas próximas eleições, o presidente do Paris Saint-Germain descartou essa possibilidade de forma categórica.

Al-Khelaifi declarou com total clareza, durante a reunião da assembleia geral da Associação de Clubes de Futebol Europeus, na Dinamarca: "Não tenho nenhum interesse na FIFA, e não almejo fazer parte dela".

E acrescentou, segundo o jornal "Le Parisien": "Não acho que sou a pessoa certa para esse cargo e, na verdade, não quero ir para lá".

Ele insistiu que prefere continuar em seu cargo atual em vez de disputar a corrida pela presidência da Federação Internacional de Futebol.

Al-Khelaifi afirmou: "Gosto do que faço e passo momentos agradáveis. Queremos continuar construindo projetos positivos juntos. A FIFA não é para mim".

Com a aproximação da data das eleições, marcadas para março, Gianni Infantino continua sendo, até agora, o único candidato declarado ao cargo.