O Al-Ittihad aproximou-se de dar um golpe forte no mercado de transferências de verão, depois de ter conseguido inverter o rumo de um dos negócios mais destacados que estava a caminho de outro clube saudita, ficando a poucos passos de fechar a contratação do português Pedro Gonçalves, estrela do Sporting Clube de Portugal.

O nome de Gonçalves esteve associado nas últimas semanas a uma transferência para o Al-Diriyah, recém-promovido à Roshn Saudi League, antes de o Al-Ittihad entrar com força nas últimas horas e alterar por completo o rumo do negócio.

O Al-Ittihad vira o jogo

Segundo o jornal português "A Bola", o Al-Ittihad está muito perto de chegar a um acordo definitivo com o Sporting Clube de Portugal, depois de se ter mostrado disposto a pagar 30 milhões de euros para garantir os serviços do jogador em definitivo.

O jornal acrescentou que o famoso agente Jorge Mendes está a conduzir as negociações, tendo havido contactos informais com a direção do Sporting, ficando a aguardar a chegada da proposta oficial para dar início aos procedimentos finais de acordo com o protocolo habitual.

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Indicou ainda que o valor oferecido pelo Al-Ittihad ultrapassa a quantia que a direção do Sporting esperava obter nos últimos meses, depois de a avaliação do jogador ter descido, num momento anterior, para valores entre os 20 e os 25 milhões de euros, antes de a atual concorrência voltar a elevar o valor do negócio.

Despedida antecipada dos adeptos do Sporting

O jornal garantiu que todos os indícios apontam para a proximidade da saída do jogador, citando a sua participação por menos de 30 minutos apenas no jogo do Troféu Cinco Violinos frente ao Mónaco, uma presença que os adeptos consideraram como uma despedida final do estádio de Alvalade.

Pedro Gonçalves tinha-se juntado ao Sporting Clube de Portugal no verão de 2020, vindo do Famalicão, por 6,5 milhões de euros, antes de o clube adquirir posteriormente mais 40% dos seus direitos por 7 milhões de euros, enquanto o Famalicão manteve 10% dos direitos do jogador.

Ao longo do seu percurso no Sporting, Gonçalves participou em 239 jogos em várias competições, nos quais marcou 97 golos e deu 56 assistências, tornando-se numa das principais figuras da equipa nos últimos anos.

Um acordo anterior facilita a saída

Apesar de o jogador ter renovado o seu contrato com o Sporting até ao verão de 2030 em outubro passado, o jornal esclareceu que as duas partes chegaram, na altura, a um acordo verbal que lhe permite sair caso surja uma proposta adequada, sem a exigência do pagamento da cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros.

O jornal concluiu o seu relato reafirmando que o negócio entrou nas suas fases finais, sendo esperado o anúncio nos próximos dias, com o Al-Ittihad a garantir uma das principais figuras da liga portuguesa, após uma forte concorrência com o Al-Diriyah pelos serviços do jogador.