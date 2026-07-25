O Al-Ittihad está perto de regressar em força ao atual mercado de transferências de verão, depois de ter recebido um novo reforço nas últimas horas.

O jornalista saudita Ahmed Al-Ajlan afirmou, numa publicação na sua conta pessoal na rede social X, que os cofres do Al-Ittihad receberam um apoio financeiro, garantindo que o clube irá fechar mais do que uma contratação antes da nova temporada.

O nome do Al-Ittihad já esteve ligado à contratação de vários jogadores, mas o clube não conseguiu assegurar nenhum deles até ao momento, face às limitadas possibilidades financeiras de que dispõe.

O "Decano" pretende contratar jogadores para o meio-campo, negociando com os egípcios Emam Ashour e Marwan Attia, os marroquinos Azzedine Ounahi e Sofyan Amrabat, e os nigerianos Raphael Onyedika e Wilfred Ndidi.

O clube saudita perdeu o médio brasileiro Fabinho, que deixou a equipa após o término do seu contrato no final da temporada passada, e os relatos apontam ainda para a possibilidade da saída de outras estrelas, como o marroquino Youssef En-Nesyri e o argelino Houssem Aouar.

O Al-Ittihad procura corrigir o rumo na próxima temporada, depois de ter perdido todos os títulos na época passada, terminando em quinto lugar na Liga Saudita, sendo eliminado da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nos quartos de final, e da Taça do Rei e da Supertaça nas meias-finais.

Recorde-se que o primeiro jogo oficial da equipa saudita na nova temporada será frente ao clube emiradense Al-Jazira, no play-off de apuramento para a Liga dos Campeões da Ásia de Elite, no próximo dia 11 de agosto.