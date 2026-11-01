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O Al-Ittihad prepara uma contratação surpresa do Campeonato Alemão para a janela de inverno - e o alvo atuou por apenas 3 minutos na Bundesliga!

Mercado da bola
Al-Ittihad x Neom SC
Al-Ittihad
Neom SC
Campeonato Saudita
Leipzig x Augsburg
Leipzig
Augsburg
Bundesliga
A. Kone
Arábia Saudita
Alemanha
França

Tem 21 anos de idade

Tradição Esportiva
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Uma reportagem publicada neste domingo afirmou que o clube saudita Al-Ittihad está monitorando a situação de um jovem jogador francês que atua no Campeonato Alemão, na esperança de contratá-lo na próxima janela de transferências de inverno. 

De acordo com o site "Foot Mercato", o Al-Ittihad demonstrou interesse em contratar o zagueiro do Leipzig, Abdoul Koné, na próxima janela de transferências de inverno.

O zagueiro central de 21 anos tem tido dificuldades para conseguir minutos regulares desde que chegou ao Leipzig, e a falta de oportunidades pode abrir as portas para sua saída durante a janela de transferências de inverno.

Koné se juntou à equipe alemã vindo do Stade de Reims em janeiro passado, em uma transferência avaliada em 21 milhões de euros, e foi imediatamente emprestado ao clube francês para completar o restante da temporada.

Próximas partidas
ITT

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Campeonato Saudita

06 de nov. de 2026

NEO

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RBL

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Bundesliga

07 de nov. de 2026

FCA

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Durante seu período no Reims, o zagueiro disputou 28 partidas na segunda divisão francesa, dando continuidade à sua evolução antes de se transferir para a Alemanha no verão passado.

Seu começo no Leipzig foi difícil, já que o zagueiro disputou apenas uma partida com o clube nesta temporada, diante do Elversberg, em 24 de outubro, quando jogou apenas 3 minutos na goleada por 4 a 0 no Campeonato Alemão.

Sua situação atual chamou a atenção do Al-Ittihad, e o clube saudita estuda a possibilidade de contratá-lo logo no início do próximo mês de janeiro.

Vale lembrar que Koné integrou a seleção da França sub-20 e disputou 4 partidas com ela, ressaltando-se que ele também possui a nacionalidade da Costa do Marfim.

 

 

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