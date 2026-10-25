O Al-Ittihad entra em um teste asiático que não admite mais tropeços, depois de não conseguir vencer nas duas primeiras rodadas da Champions League Elite da Ásia, ficando obrigado a corrigir o rumo rapidamente quando enfrentar o Neftchi, do Uzbequistão, na segunda-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da região Oeste.

O técnico alemão Jens Wissing sabe que seu time não tem o luxo de desperdiçar mais pontos, já que destacou, durante a coletiva de imprensa de domingo, na cidade uzbeque de Fergana, a importância de conquistar a vitória e compensar o que o Al-Ittihad perdeu no início de sua caminhada continental.

Wissing afirmou: "Buscamos a vitória na partida de amanhã, para compensar os pontos que perdemos nas duas primeiras rodadas e dar continuidade à nossa trajetória no torneio".

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O técnico do Al-Ittihad não deixou de falar sobre um dos principais desafios que seu time enfrenta no período atual, representado pela carga de jogos, esclarecendo que o calendário congestionado o obriga a realizar mudanças constantes na escalação, de acordo com as exigências técnicas e físicas de cada confronto.

Acrescentou que o estilo de jogo que adota exige a rotação contínua dos jogadores, a fim de ajudá-los a se adaptar às exigências das partidas sucessivas, num momento em que o time busca recuperar seu equilíbrio no âmbito local e continental.

Por outro lado, Wissing advertiu sobre seu adversário uzbeque, elogiando o Neftchi, que lidera a classificação do campeonato em seu país, afirmando que ele possui uma eficiência ofensiva evidente, o que obriga o Al-Ittihad a encarar o confronto com o máximo grau de concentração.

De sua parte, o sérvio Predrag Rajković, goleiro do Al-Ittihad, não escondeu sua insatisfação com o início do time no torneio asiático, admitindo que os resultados que os "Tigres" obtiveram nas duas primeiras rodadas não estiveram à altura das ambições.

Rajković afirmou: "Vamos trabalhar para que a partida de amanhã seja o nosso verdadeiro recomeço no torneio", indicando que os jogadores estão se preparando física e tecnicamente para lidar com a carga de jogos, com o objetivo de voltar aos resultados positivos.

O Al-Ittihad havia iniciado sua caminhada na Champions League Elite da Ásia com um empate por 1 a 1 diante do Al-Shamal, do Catar, antes de sofrer uma derrota pelo placar de 2 a 1 diante do Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, fazendo com que a vitória sobre o Neftchi se torne uma necessidade para recuperar a confiança e reanimar suas chances na competição continental.