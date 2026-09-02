O Al-Ahli, da Arábia Saudita, está próximo de contratar um novo jogador para o meio-campo, com o objetivo de substituir o seu antigo astro marfinense Franck Kessié, durante a atual janela de transferências de verão.

O Al-Ahli havia decidido dispensar os serviços de Kessié, após o término do seu contrato ao final da temporada passada, sem contratar um jogador com as mesmas qualidades, apesar de ter contratado o armênio Eduard Spertsyan e o ucraniano Artem Bondarenko.

O confiável jornalista Sacha Tavolieri afirmou que o Al-Ahli já começou a se movimentar para contratar o senegalês Alpha Touré, meio-campista do Metz, da França, na atual janela de transferências de verão.

Tavolieri explicou, em uma publicação na sua conta pessoal no site "X", que os dois clubes negociam neste momento para concretizar a transferência do meio-campista senegalês para a equipe de Jidá em caráter definitivo.

Por sua vez, Alpha Touré abriu a porta para a transferência ao Al-Ahli na atual janela de transferências de verão, à espera de que se chegue a um acordo definitivo entre os dois clubes.

Esta não foi a primeira vez que o nome do jogador de 20 anos foi associado a uma transferência para o Campeonato Saudita, já que reportagens revelaram o desejo dos clubes Al-Ittihad e Al-Diriyah de contratá-lo em um período anterior.

Touré representa uma oportunidade de ouro para os clubes sauditas, não apenas pelo seu nível de destaque, mas também porque tem apenas 20 anos, o que significa que será registrado como jogador estrangeiro abaixo da idade.

Além disso, o clube francês não exagerará muito nas suas exigências financeiras, pois pedirá um valor que varia de 5 a 7 milhões de euros, segundo revelaram reportagens anteriores.

O meio-campista senegalês se juntou ao Metz no verão de 2024, vindo do Génération Foot, tendo disputado 53 partidas pelo clube, nas quais conseguiu marcar um único gol e dar uma assistência.