O Al-Ittihad desiste da contratação do craque do Al-Nassr... e entra na disputa por um jogador da seleção saudita

O clube Al-Ittihad desistiu da negociação para contratar o craque do seu rival tradicional, o Al-Nassr, durante a próxima janela de transferências de verão, preferindo disputar com ele a contratação do jogador da seleção saudita.

Reportagens da imprensa saudita haviam confirmado anteriormente que o clube Al-Ittihad estava prestes a contratar Abdulrahman Gharib, ponta do Al-Nassr, na próxima janela de transferências de verão, a título gratuito, após o término de seu contrato no final da temporada atual.

No entanto, o jornal saudita “Okaz” confirmou que a negociação ficou parada no acordo preliminar entre as partes, sem que houvesse novos desdobramentos desde então, o que sugere a possibilidade de seu fracasso.

Ao mesmo tempo, o clube Al-Ittihad começou a se orientar para outra direção, buscando contratar Khaled Al-Ghanam, ponta do Al-Ittifaq e da seleção saudita, durante a próxima janela de transferências de verão.

No entanto, o jornal revelou a existência de uma divisão no conselho de administração do clube de Jeddah, especialmente porque a negociação custará uma quantia astronômica ao clube, ao contrário de Abdulrahman Gharib, que se juntará ao time sem custos.

A contratação de Al-Ghanam não parece difícil apenas devido à divisão interna, mas também por causa da concorrência que ele enfrentará por parte do próprio Al-Nassr, bem como do Al-Qadisiyah, já que ambos também desejam contratar o craque do Al-Ittifaq.

O jogador de 25 anos apresentou um desempenho excepcional na última temporada da Liga Roshen, tendo sido o jogador saudita que mais marcou gols, com 13 gols em 32 partidas disputadas, além de 7 assistências.