O Al-Ittihad de Jeddah está pensando em contratar “A Rocha” do Al-Hilal para substituir Sharahili

O clube Al-Ittihad de Jeddah está avaliando a contratação de Ali Al-Bulaihi, zagueiro do Al-Hilal, durante a atual janela de transferências de verão, para compensar a lesão do seu jogador Ahmed Sharahili.
Sharahili sofreu uma lesão no tendão do pé, o que levou o Al-Ittihad de Jeddah a considerar a contratação de Al-Bulaihi, cujo contrato com o Al-Hilal se estende até o verão de 2027.
Al-Bulaihi tem 36 anos e jogou a segunda metade da última temporada pelo Al-Shabab, por empréstimo, antes de retornar ao Al-Hilal.
De acordo com o jornal “Al-Sharq Al-Awsat”, o Al-Ittihad de Jeddah está em busca de um zagueiro local para substituir Sharahili e acabou escolhendo Al-Bulaihi.
O jornal destacou que a posição do Al-Hilal quanto à liberação de Al-Bulaihi ainda está sendo analisada, especialmente após a lesão de Hassan Tambakti.
O “Al-Sharq Al-Awsat” destacou que a diretoria do Al-Ittihad de Jeddah considera o zagueiro do Al-Najma, Nasser Al-Hilal, como outra opção local, caso a negociação com Al-Bulaihi não seja concretizada.