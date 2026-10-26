A oitava rodada da Joy League de elite sub-21 foi marcada por disputas acirradas e mudanças importantes nas posições de liderança, depois que o Al-Ittihad manteve suas boas atuações e permaneceu na liderança da tabela, enquanto o Al-Ahli recuperou o equilíbrio com uma vitória folgada, e o Al-Taawoun se impôs como um dos grandes destaques da rodada ao triunfar de forma expressiva sobre o Al-Ettifaq.

Os resultados da rodada vieram para confirmar o acirramento da disputa pelas primeiras colocações, diante da busca de mais de uma equipe por reduzir a diferença para o líder, enquanto os confrontos de caráter ofensivo chamaram a atenção, seja pela vitória avassaladora do Al-Taawoun ou pelo empate que definiu o duelo entre Al-Hilal e Al-Fateh.

Al-Ittihad segue isolado na liderança e Al-Ahli vem na perseguição

O Al-Ittihad conseguiu superar o obstáculo do Neom por um gol a zero, somando três pontos preciosos que elevaram sua pontuação para 22 pontos, reforçando sua posição na liderança da Joy League de elite e dando continuidade à sua sequência de resultados positivos no campeonato.

Por outro lado, o Al-Ahli recuperou rapidamente o ritmo de vitórias após superar o Damac pelo placar de 3 a 1, chegando a 18 pontos na segunda colocação e seguindo na perseguição ao Al-Ittihad com uma diferença de quatro pontos, à espera das próximas rodadas, que podem trazer novas mudanças na disputa pelo topo.

Al-Taawoun golpeia com força e Al-Hilal e Al-Fateh empatam

O Al-Taawoun foi o autor do resultado mais marcante da oitava rodada, após atropelar o Al-Ettifaq em seu estádio pelo placar de 5 a 1, em uma vitória que lhe deu um forte impulso na tabela de classificação, elevando sua pontuação para 15 pontos, com um jogo adiado a seu favor, reforçando suas pretensões na disputa pelas posições de ponta.

Já o confronto entre Al-Hilal e Al-Fateh terminou com um empate positivo por 1 a 1, depois que as duas equipes não conseguiram garantir os três pontos, de modo que cada uma saiu com apenas um ponto em um duelo que afetou suas contas na disputa pelas primeiras colocações e deu aos seus rivais a oportunidade de continuar avançando na tabela de classificação.

Disputa de artilheiros esquenta entre Al-Issa e Al-Ghamdi

No âmbito da disputa individual, segue a briga pela liderança da artilharia do campeonato, com Mohammed Al-Issa, jogador do Al-Ettifaq, à frente com 8 gols, seguido por Ammar Al-Ghamdi, jogador do Al-Ittihad, com uma diferença de apenas um gol, após chegar a 7 gols.

A disputa ganha uma importância adicional com o avanço das rodadas, especialmente diante do brilho dos jovens talentos e de sua capacidade de apresentar níveis ofensivos notáveis, enquanto os resultados da oitava rodada dão ao Al-Ittihad vantagem na corrida pela liderança, com Al-Ahli e Al-Taawoun entre os principais perseguidores, à espera do que os próximos confrontos revelarão em termos de mudanças na classificação das equipes e na disputa pela artilharia.