O Al-Hilal vai além da imaginação... Uma oferta “louca” para tirar Rafinha do coração do Barcelona

Reportagens da imprensa revelaram, na noite deste sábado, uma nova iniciativa da diretoria do Al-Hilal, do Saudi, no sentido de contratar o brasileiro Rafinha, craque do Barcelona, da Espanha.

O Al-Hilal já havia demonstrado interesse em várias ocasiões em contratar o jogador, mas Rafinha e o Barcelona mantiveram a posição de continuarem juntos.

O jornal espanhol “Sport” informou que o Al-Hilal está disposto a oferecer a Rafinha um salário irresistível, que chega a 50 milhões de euros por temporada, o que é mais de quatro vezes o que ele recebe atualmente no Barcelona.

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Rafinha recebe do Barça 12 milhões de euros por temporada; por isso, o Al-Hilal decidiu atrair o jogador com um salário irresistível.

O jornal, próximo ao Barcelona, esclareceu que o jogador deseja, em primeiro lugar, permanecer nos planos do técnico alemão Hans Flick, mas a oferta do Al-Hilal é irresistível.

Espera-se que os próximos dias tragam novidades emocionantes sobre o futuro do jogador, seja continuando no Barça ou partindo para o Al-Hilal, sabendo-se que ele tem contrato válido até o verão de 2028.