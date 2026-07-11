Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traduzido por

O Al-Hilal vai além da imaginação... Uma oferta “louca” para tirar Rafinha do coração do Barcelona

Mercado da bola
Raphinha
Al Hilal
Barcelona
Campeonato Saudita
Brasil
Arábia Saudita
Espanha

Será que o jogador vai aceitar a oferta gigantesca?

Reportagens da imprensa revelaram, na noite deste sábado, uma nova iniciativa da diretoria do Al-Hilal, do Saudi, no sentido de contratar o brasileiro Rafinha, craque do Barcelona, da Espanha.

O Al-Hilal já havia demonstrado interesse em várias ocasiões em contratar o jogador, mas Rafinha e o Barcelona mantiveram a posição de continuarem juntos.

O jornal espanhol “Sport” informou que o Al-Hilal está disposto a oferecer a Rafinha um salário irresistível, que chega a 50 milhões de euros por temporada, o que é mais de quatro vezes o que ele recebe atualmente no Barcelona.

Leia também... Grande choque... O fantasma da cirurgia ameaça Al-Dosari e Timbuktu, que estão à mercê do vento

Rafinha recebe do Barça 12 milhões de euros por temporada; por isso, o Al-Hilal decidiu atrair o jogador com um salário irresistível.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE

O jornal, próximo ao Barcelona, esclareceu que o jogador deseja, em primeiro lugar, permanecer nos planos do técnico alemão Hans Flick, mas a oferta do Al-Hilal é irresistível.

Espera-se que os próximos dias tragam novidades emocionantes sobre o futuro do jogador, seja continuando no Barça ou partindo para o Al-Hilal, sabendo-se que ele tem contrato válido até o verão de 2028.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google