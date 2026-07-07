O Al-Hilal saudita contrata o arquiteto das negociações do Liverpool... e o caso de Mohamed Salah ganha destaque

Esta semana em Liverpool não foi repleta de grandes transferências, mas trouxe novidades que podem ter impacto no futuro do clube, tanto dentro quanto fora de campo. Enquanto o diretor esportivo Richard Hughes se prepara para uma nova experiência, os “Reds” continuam trabalhando discretamente na reconstrução do time sob o comando do técnico Andoni Iraola, com a busca por um substituto para o astro egípcio Mohamed Salah no topo da lista de prioridades.

O Liverpool teve uma semana tranquila no que diz respeito às transferências, mas os holofotes se voltaram para o futuro do diretor esportivo Richard Hughes, que, segundo o jornal “The Athletic”, é candidato a se juntar ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, após o término da atual janela de transferências de verão.

Espera-se que Hughes, cujo contrato com o Liverpool se estende até 2027, volte a trabalhar ao lado de Simon Francis, que deixou recentemente o Bournemouth para assumir o cargo de diretor executivo no Al-Hilal.

Apesar das especulações em torno de seu futuro, figuras importantes dentro do Liverpool afirmam que o trabalho segue normalmente e que Hughes está totalmente focado na gestão do atual mercado de transferências, com o objetivo de montar um time capaz de disputar todos os títulos na próxima temporada sob o comando do novo técnico Andoni Iraola.

De acordo com o “The Athletic”, Hughes ainda conta com a confiança dos proprietários do clube e está conduzindo pessoalmente as negociações relacionadas às contratações, sem que as especulações sobre sua possível saída afetem os planos do Liverpool durante a janela de transferências.

Quanto às contratações, o Liverpool limitou-se a anunciar a contratação do ponta espanhol Víctor Muñoz, vindo do Osasuna, além de formalizar a chegada do zagueiro francês Jérémy Jacquet, após o acordo sobre a transação ter sido fechado em janeiro passado por 60 milhões de libras esterlinas.

Por outro lado, Lucas Stevenson, um dos formandos da base do clube, foi para o Bolton Wanderers por 700 mil libras esterlinas, com o Liverpool mantendo 20% do valor de qualquer futura transferência do jogador.

A diretoria do clube sabia desde o início que seria difícil fechar a maioria das negociações antecipadamente neste verão, devido à realização da Copa do Mundo, além da intenção de Iraola de avaliar os jogadores que já fazem parte do elenco antes de tomar decisões definitivas sobre as necessidades do time, já que a pré-temporada para a nova temporada terá início no centro de treinamento de “Kirkby” no dia 14 de julho.

A contratação de um substituto para Mohamed Salah continua sendo uma prioridade máxima para a diretoria do Liverpool, especialmente porque o astro egípcio se tornará jogador sem contrato na próxima semana, sem ter anunciado até o momento seu próximo destino.

O Liverpool havia feito uma oferta no valor de 100 milhões de euros para contratar o ponta do Leipzig, Yan Diomande, mas o jogador marfinense preferiu, segundo a reportagem, se transferir para o Paris Saint-Germain caso decida deixar seu clube neste verão.

Além disso, o francês Bradley Barcola, jogador do Paris Saint-Germain, conta com a admiração dos dirigentes do Liverpool, ao lado de vários outros nomes na lista de candidatos, entre eles Yankuba Menti, do Brighton, e Saïd El Malla, do Colônia.

As negociações do clube não se limitam à posição de ponta, já que ele também estuda reforçar o meio-campo e a lateral-direita durante a atual janela de transferências. Por outro lado, ainda há dúvidas sobre o futuro de vários jogadores, entre os quais se destacam Curtis Jones e Federico Chiesa, além de Harvey Elliott.

No mês passado, o Liverpool recusou uma oferta do Inter de Milão no valor de cerca de 25 milhões de euros pela contratação de Jones, que está entrando no último ano de contrato com o clube.

Já Keita, que chegou ao Liverpool vindo da Juventus há dois anos, tem sido especulado como possível retorno à Série A, após ter tido poucas oportunidades na última temporada.

Por outro lado, espera-se que Harvey Elliott defina sua situação nas próximas semanas, avaliando seu papel no novo projeto de Iraola, já que ele deseja ter mais tempo de jogo caso não esteja nos planos do técnico para a próxima temporada.