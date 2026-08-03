O Al-Hilal, da Arábia Saudita, encerrou seu período de preparação na Áustria após três semanas de trabalho contínuo, mas voltou carregado de muitas contradições. A equipe, que conta com um dos elencos mais fortes do continente asiático, apresentou lampejos individuais brilhantes, mas, em contrapartida, falhou em mostrar uma identidade coletiva clara, deixando a impressão de que o caminho rumo a uma temporada bem-sucedida ainda precisa de muito trabalho.

Durante o período de treinamentos, o Al-Hilal disputou quatro partidas amistosas, vencendo o Sturm Graz, da Áustria (2 a 1), e o Sundowns, da África do Sul (2 a 0), antes de perder para o Mouloudia de Argel (0 a 2) e encerrar sua preparação com o emocionante empate diante do Al-Ahli, do Catar (3 a 3).

3 ganhos

Apesar de os resultados não terem sido ideais, o período de preparação trouxe vários sinais positivos no plano individual, com destaque para o grande brilho do holandês Crysencio Summerville, que provou, desde sua primeira aparição, ser capaz de fazer a diferença.

O ponta recém-chegado mostrou grande velocidade nas transições e alta confiança nos duelos individuais, além de marcar um gol espetacular diante do Al-Ahli, do Catar, após driblar mais de um defensor, em um lance que confirmou que o Al-Hilal ganhou um jogador que possui diferentes soluções ofensivas.

Ao lado de Summerville, o brasileiro Malcom seguiu apresentando bons níveis, confirmando que ainda é uma das principais peças do jogo ofensivo, apesar de continuarem os rumores sobre seu futuro na equipe durante a janela de transferências.

Leia também: Grande surpresa: qual é a verdade sobre Petkovic assumir o comando da seleção saudita?

O francês Karim Benzema, por sua vez, saiu do período de preparação em melhor forma em comparação a como estava no fim da temporada passada. É verdade que ainda não atingiu seu melhor nível, mas mostrou uma melhora clara na movimentação dentro da área e recuperou seu faro de gol, o que ficou evidente ao marcar contra o Al-Ahli, do Catar.

E apesar de continuar desperdiçando algumas chances fáceis, sua atuação nas partidas amistosas dá à comissão técnica uma margem de otimismo quanto à possibilidade de recuperar uma versão mais eficaz do atacante francês na nova temporada.

Inzaghi: o trabalho não foi concluído

Em contrapartida, o aspecto mais preocupante segue sendo a ausência de uma marca tática clara de Simone Inzaghi, pois, após um período completo de preparação, o Al-Hilal não se apresentou da forma esperada de um treinador conhecido pela organização e pela disciplina tática.

A equipe sofreu em mais de uma partida com o mau posicionamento, e surgiram grandes espaços entre suas linhas. Além disso, os jogadores careceram de conexão nas transições defensivas, o que permitiu aos adversários criar muitas chances e chegar com facilidade ao gol do Al-Hilal.

A equipe também não se apresentou com a habitual voracidade ofensiva e não conseguiu impor domínio total sobre as partidas, apesar das grandes diferenças técnicas em relação a alguns adversários, o que levanta questionamentos sobre o grau de prontidão do sistema antes do início da temporada.

Crise no gol

Se o Al-Hilal saiu do período de preparação com um ganho técnico certo, foi a confirmação, mais uma vez, da importância do marroquino Yassine Bounou. E isso após a apagada atuação dos reservas.

Por isso, qualquer ideia de abrir mão dele multiplicará os problemas defensivos da equipe, especialmente porque o sistema ainda não atingiu o nível que permita depender de outras soluções nessa posição tão delicada.

O verdadeiro começo ainda não chegou

As partidas amistosas não dão veredictos definitivos, mas revelam a tendência geral de qualquer equipe, e o Al-Hilal encerrou seu período de preparação tendo elementos ofensivos capazes de fazer a diferença e contratações novas que geram otimismo, mas, ao mesmo tempo, não apresentou o desempenho coletivo que sua torcida espera.

E com a aproximação do início da temporada, Inzaghi será cobrado a transformar essa qualidade individual em um sistema completo, porque o Al-Hilal não vai disputar títulos apenas com os nomes, mas com a personalidade técnica que até agora não se manifestou da forma a que seus torcedores estão acostumados.