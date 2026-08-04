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Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty Images

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O Al-Hilal resolve a crise de Núñez com solução temporária, e gigante turco entra em cena

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Darwin escapa do banco

Fontes da imprensa revelaram que o clube turco Beşiktaş está próximo de concluir a contratação do atacante uruguaio Darwin Núñez, jogador do Al-Hilal da Arábia Saudita, por empréstimo durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o que confirmou o jornalista belga Sacha Tavolieri, o Beşiktaş chegou a um acordo preliminar com a diretoria do Al-Hilal sobre o empréstimo de Núñez, de 27 anos. 

Tavolieri, por meio de sua conta na rede social "X", destacou que o clube saudita concordou com o empréstimo do jogador após não receber a oferta financeira que almejava para vendê-lo em definitivo.

A movimentação do Beşiktaş faz parte do plano do clube de reforçar seu ataque com elementos de alto nível ao lado do sul-coreano Hyun-gyu Oh. Espera-se que o comitê de transferências do clube turco inicie suas negociações oficiais com o empresário do jogador nas próximas horas para definir os termos pessoais.

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Darwin Núñez havia se juntado às fileiras do Al-Hilal no verão de 2025, vindo do inglês Liverpool por 53 milhões de euros, mas o jogador não conseguiu apresentar o nível esperado dele com a equipe saudita.

Os relatos indicam que o atacante uruguaio manifestou seu desejo de retornar aos gramados europeus para dar continuidade à sua carreira, especialmente diante da tensão em sua relação com o técnico do Al-Hilal, Simone Inzaghi, o que ficou evidente durante a Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, onde ele ficou no banco de reservas em duas das três partidas, depois de perder sua vaga como titular para o francês Karim Benzema.

Núñez recebe um salário anual com o Al-Hilal de 22 milhões de euros, sem contar as premiações. De acordo com o plano apresentado, o Beşiktaş busca arcar com 80% do salário do jogador durante o período de empréstimo, ou seja, cerca de 17,5 milhões de euros.

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