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Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

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O Al-Hilal planeja uma contratação de peso na Inglaterra por 35 milhões de euros

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O clube saudita Al-Hilal pretende apresentar uma proposta oficial ao clube inglês Bournemouth nas próximas semanas, com o objetivo de contratar a joia brasileira Ryan, de 19 anos, em uma negociação que pode ser a mais notável durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal brasileiro "Globo" revelou neste domingo que a diretoria do Al-Hilal coloca o jovem jogador brasileiro no topo de sua lista de prioridades para compensar a saída de seu compatriota Malcom, que passou 3 temporadas no elenco antes de sair dos planos do técnico italiano Simone Inzaghi para a próxima temporada.

Segundo as fontes brasileiras, a diretoria do Al-Hilal já começou a estudar as alternativas disponíveis para preencher o vazio que Malcom deixará, ao mesmo tempo em que acompanha as propostas recebidas pela venda do jogador de 32 anos.

O desempenho excepcional de Ryan desde sua transferência para a Premier League inglesa no início deste ano, além de suas participações de destaque com a Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, atraíram os olhares de diversos grandes clubes europeus e asiáticos, o que torna a disputa por seus serviços acirrada.

O talento brasileiro disputou 4 partidas no Mundial, 3 delas como titular, nas quais conseguiu dar uma assistência para gol, o que reforçou sua posição como um dos mais notáveis talentos em ascensão do futebol mundial.

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A diretoria do Al-Hilal enxerga Ryan como um investimento de longo prazo, dada sua pouca idade, seu enorme potencial técnico e sua capacidade de evolução, além do elevado valor de mercado que ele pode alcançar caso seja revendido no futuro, conforme confirmaram as fontes brasileiras.

A diretoria do clube saudita estuda atualmente as melhores condições para convencer o Bournemouth a abrir mão de seu jogador, além de preparar uma proposta financeira atraente para o próprio atleta, como preparação para abrir canais de negociação direta no próximo período.

Os dirigentes do Al-Hilal sabem que concluir a negociação exige um enorme investimento financeiro, especialmente porque o Bournemouth pagou 35 milhões de euros para tirar o jogador do Vasco da Gama, do Brasil, em janeiro de 2026, mas o clube demonstrou total disposição para não hesitar em gastar com um jogador de tamanho valor técnico e comercial.

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