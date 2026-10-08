Os dirigentes dos clubes Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad rejeitaram o pedido da Liga Profissional Saudita, afirmando que querem preservar sua privacidade.

A Liga solicitou a abertura dos treinamentos da equipe principal ao público e à imprensa pelo menos uma vez por mês.

Segundo uma fonte exclusiva do jornal "Arriyadiyah", os clubes Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad lideraram a lista dos clubes que rejeitaram a ideia, após receberem na semana passada uma circular da Liga Profissional Saudita que incluía o desejo da entidade de permitir a presença do público e da imprensa nos treinamentos das equipes da Liga Roshan Saudita de forma periódica, pelo menos uma vez por mês.

O jornal esclareceu que os clubes contrários manifestaram suas reservas quanto à aplicação da proposta, diante do desejo das comissões técnicas de preservar a privacidade dos treinamentos e de não revelar os aspectos técnicos e táticos que são trabalhados durante as sessões de treino, especialmente nos períodos que antecedem partidas importantes.

Segundo a fonte, espera-se que os clubes Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad se reúnam com a Liga para cancelar a ideia ou chegar a uma solução que leve em consideração os aspectos técnicos e a privacidade das equipes.

Com a proposta, a Liga Profissional Saudita busca fortalecer a comunicação entre os clubes e suas torcidas, dar aos meios de comunicação mais espaço para cobrir as preparações das equipes e elevar o nível de interação midiática e popular que acompanha as competições da Liga Roshan Saudita.

Vale lembrar que o treinamento do Al-Nassr, na quarta-feira, contou com a presença da imprensa após a coletiva de imprensa do técnico australiano Ange Postecoglou.