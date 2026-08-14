O Al-Hilal mantém sua tradição histórica na noite em que derrotou o Al-Faisaly

O Al-Hilal manteve seu histórico costume no início de sua caminhada no Campeonato Saudita (Roshn Saudi League), após conseguir a vitória sobre o Al-Faisaly pelo placar de 4 a 2, na noite de sexta-feira, dentro das disputas da primeira rodada da competição, começando a nova temporada com um triunfo precioso.

A vitória do Al-Hilal diante do Al-Faisaly não foi apenas a conquista de 3 pontos, mas sim a manutenção de um retrospecto especial na rodada de abertura, depois de o time seguir evitando a derrota no início de sua caminhada pelo campeonato ao longo da história, um dado que reflete a força do Al-Hilal em lidar com o pontapé inicial.

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O Al-Hilal entrou na partida com força e conseguiu marcar três gols durante o primeiro tempo, por meio de Karim Benzema, Malcom e Rúben Neves, antes de o Al-Faisaly tentar reagir na segunda etapa marcando dois gols, mas o Al-Hilal decidiu o confronto com um quarto gol, marcado por Neves de pênalti.

Com essa vitória, o Al-Hilal deu continuidade à sua série de resultados positivos na primeira rodada do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League), confirmando que perder pontos logo no início não faz parte de suas contas, apesar da diferença de adversários e circunstâncias de uma temporada para outra.

Esse começo dá ao Al-Hilal um impulso moral importante antes de dar sequência à sua caminhada na nova temporada, especialmente porque o time busca competir por todos os títulos, confirmando mais uma vez que a rodada de abertura representa um compromisso do qual o Al-Hilal não abre mão em seu histórico costume de evitar a derrota.