O Al-Hilal mantém seu costume histórico na noite em que derrotou o Al-Faisaly

O Al-Hilal manteve seu costume histórico no início de sua caminhada no Campeonato Saudita (Roshn Saudi League), depois de conseguir vencer o Al-Faisaly pelo placar de 4 a 2, na noite de sexta-feira, pela primeira rodada da competição, começando a nova temporada com uma preciosa vitória.

A vitória do "Líder" diante do Al-Faisaly não representou apenas a conquista de 3 pontos, mas permitiu à equipe manter um retrospecto especial na rodada de abertura, depois de continuar a evitar a derrota no início de sua trajetória no campeonato ao longo da história, número que reflete a força do Al-Hilal em lidar com o pontapé inicial.

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O Al-Hilal entrou forte na partida e conseguiu marcar três gols durante o primeiro tempo, por meio de Karim Benzema, Malcom e Rúben Neves, antes de o Al-Faisaly tentar reagir no segundo tempo ao marcar dois gols, mas o Al-Hilal decidiu o confronto com um quarto gol de Neves, de pênalti.

Com essa vitória, o Al-Hilal deu continuidade à sua série de resultados positivos na primeira rodada do Campeonato Saudita (Roshn), confirmando que perder pontos logo de início não faz parte de seus planos, apesar da mudança de adversários e circunstâncias de uma temporada para outra.

Esse começo dá ao Al-Hilal um importante impulso moral antes de dar continuidade à sua caminhada na nova temporada, especialmente porque a equipe busca disputar todos os títulos, reafirmando mais uma vez que a rodada de abertura representa um compromisso em que o "Líder" não abre mão de seu costume histórico de evitar a derrota.