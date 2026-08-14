Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1081064771.jpgAbdullah Ahmed
GOAL

Traduzido por

O Al-Hilal mantém seu costume histórico na noite em que derrotou o Al-Faisaly

Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O líder não cai nos começos

O Al-Hilal manteve seu costume histórico no início de sua caminhada no Campeonato Saudita (Roshn Saudi League), depois de conseguir vencer o Al-Faisaly pelo placar de 4 a 2, na noite de sexta-feira, pela primeira rodada da competição, começando a nova temporada com uma preciosa vitória.

A vitória do "Líder" diante do Al-Faisaly não representou apenas a conquista de 3 pontos, mas permitiu à equipe manter um retrospecto especial na rodada de abertura, depois de continuar a evitar a derrota no início de sua trajetória no campeonato ao longo da história, número que reflete a força do Al-Hilal em lidar com o pontapé inicial.

Leia também: acontece pela primeira vez: número catastrófico atinge as redes de Yassine Bounou com o Al-Hilal

O Al-Hilal entrou forte na partida e conseguiu marcar três gols durante o primeiro tempo, por meio de Karim Benzema, Malcom e Rúben Neves, antes de o Al-Faisaly tentar reagir no segundo tempo ao marcar dois gols, mas o Al-Hilal decidiu o confronto com um quarto gol de Neves, de pênalti.

Ingressos para as partidas do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League)Compre seu ingresso agora!

King Cup
Al Raed crest
Al Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
King Cup
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Neom SC crest
Neom SC
NEO

Com essa vitória, o Al-Hilal deu continuidade à sua série de resultados positivos na primeira rodada do Campeonato Saudita (Roshn), confirmando que perder pontos logo de início não faz parte de seus planos, apesar da mudança de adversários e circunstâncias de uma temporada para outra.

Esse começo dá ao Al-Hilal um importante impulso moral antes de dar continuidade à sua caminhada na nova temporada, especialmente porque a equipe busca disputar todos os títulos, reafirmando mais uma vez que a rodada de abertura representa um compromisso em que o "Líder" não abre mão de seu costume histórico de evitar a derrota.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google