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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
Ahmed Mansy

Traduzido por

O Al-Hilal lidera a lista de jovens sauditas na Ásia e a ausência do artilheiro da Liga dos Campeões da Ásia

Jawwy Elite League U-21
Saudi Arabia U21
Al Hilal U21
Arábia Saudita

A Arábia Saudita se prepara para um torneio forte

Os craques do Al-Hilal dominaram a lista da seleção saudita sub-21 que se prepara para disputar o torneio de futebol dos Jogos Asiáticos, enquanto o artilheiro da liga saudita de elite ficou de fora.

A seleção saudita sub-21 se prepara para participar dos Jogos Asiáticos, que serão sediados pela cidade japonesa de Nagoia, no período de 14 de setembro a 3 de outubro deste ano.

O italiano Luigi Di Biagio, técnico da equipe jovem da Arábia Saudita, anunciou a lista final que se prepara para disputar o torneio, com 23 jogadores, entre eles 4 atletas do Al-Hilal: Mishal Al-Daoud, Saad Al-Mutairi, Sabri Dahal e Turki Al-Ghamil.

Por outro lado, a lista incluiu 3 jogadores do Al-Nassr: Awad Aman, Bassam Hazazi e Saad Haqawi, além de dois jogadores do Al-Ittihad, Mohammed Barnawi e Farha Al-Shamrani, e mais dois do Al-Qadisiyah, Ammar Al-Yahibi e Iyad Housa.

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Al Taawoun U21 crest
Al Taawoun U21
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Al Hilal U21
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A lista contou com apenas um único jogador do Al-Ahli, o ponta Ziad Mulla, segundo artilheiro da liga de elite (o Campeonato Saudita sub-21) com 4 gols, empatado com Jefferson Ramos, craque do Al-Fateh, vindo de Cabo Verde.

Já a maior surpresa foi a ausência do artilheiro do Campeonato Saudita sub-21, Mohammed Al-Issa, atacante do Al-Ettifaq, que marcou 5 gols nas duas primeiras partidas do torneio.

Vale lembrar que a seleção saudita está no Grupo 4 dos Jogos Asiáticos, ao lado da seleção do Catar, que enfrentará no dia 18 de setembro, 4 dias antes do confronto com a seleção da Coreia do Sul.

A seguir, a lista da seleção saudita sub-21

  • Abdulrahman Al-Ghamdi - Al-Taawoun
  • Yazan Al-Ruwaili - Al-Hazem
  • Mahmoud Al-Buraih - Al-Fateh
  • Awad Dahal - Al-Ettifaq
  • Sultan Al-Issa - Al-Riyadh
  • Mohammed Barnawi - Al-Ittihad
  • Mishal Al-Daoud - Al-Hilal
  • Awad Aman - Al-Nassr
  • Abdulaziz Al-Suwailem - Al-Fateh
  • Saad Al-Mutairi - Al-Hilal
  • Yazan Madani - Al-Kholood
  • Bassam Hazazi - Al-Nassr
  • Abdulaziz Al-Fawaz - Al-Fateh
  • Iyad Housa - Al-Qadisiyah
  • Farha Al-Shamrani - Al-Ittihad
  • Rakan Al-Ghamdi - Al-Nassr
  • Ammar Al-Yahibi - Al-Qadisiyah
  • Ziad Mulla - Al-Ahli
  • Sabri Dahal - Al-Hilal
  • Saad Haqawi - Al-Nassr
  • Thamer Al-Khaibari - Al-Khaleej
  • Turki Al-Ghamil - Al-Hilal
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