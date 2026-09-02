Os craques do Al-Hilal dominaram a lista da seleção saudita sub-21 que se prepara para disputar o torneio de futebol dos Jogos Asiáticos, enquanto o artilheiro da liga saudita de elite ficou de fora.

A seleção saudita sub-21 se prepara para participar dos Jogos Asiáticos, que serão sediados pela cidade japonesa de Nagoia, no período de 14 de setembro a 3 de outubro deste ano.

O italiano Luigi Di Biagio, técnico da equipe jovem da Arábia Saudita, anunciou a lista final que se prepara para disputar o torneio, com 23 jogadores, entre eles 4 atletas do Al-Hilal: Mishal Al-Daoud, Saad Al-Mutairi, Sabri Dahal e Turki Al-Ghamil.

Por outro lado, a lista incluiu 3 jogadores do Al-Nassr: Awad Aman, Bassam Hazazi e Saad Haqawi, além de dois jogadores do Al-Ittihad, Mohammed Barnawi e Farha Al-Shamrani, e mais dois do Al-Qadisiyah, Ammar Al-Yahibi e Iyad Housa.

A lista contou com apenas um único jogador do Al-Ahli, o ponta Ziad Mulla, segundo artilheiro da liga de elite (o Campeonato Saudita sub-21) com 4 gols, empatado com Jefferson Ramos, craque do Al-Fateh, vindo de Cabo Verde.

Já a maior surpresa foi a ausência do artilheiro do Campeonato Saudita sub-21, Mohammed Al-Issa, atacante do Al-Ettifaq, que marcou 5 gols nas duas primeiras partidas do torneio.

Vale lembrar que a seleção saudita está no Grupo 4 dos Jogos Asiáticos, ao lado da seleção do Catar, que enfrentará no dia 18 de setembro, 4 dias antes do confronto com a seleção da Coreia do Sul.

A seguir, a lista da seleção saudita sub-21