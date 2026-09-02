Os craques do Al-Hilal dominaram a lista da seleção saudita sub-21 que se prepara para disputar o torneio de futebol dos Jogos Asiáticos, enquanto o artilheiro da liga saudita de elite ficou de fora.
A seleção saudita sub-21 se prepara para participar dos Jogos Asiáticos, que serão sediados pela cidade japonesa de Nagoia, no período de 14 de setembro a 3 de outubro deste ano.
O italiano Luigi Di Biagio, técnico da equipe jovem da Arábia Saudita, anunciou a lista final que se prepara para disputar o torneio, com 23 jogadores, entre eles 4 atletas do Al-Hilal: Mishal Al-Daoud, Saad Al-Mutairi, Sabri Dahal e Turki Al-Ghamil.
Por outro lado, a lista incluiu 3 jogadores do Al-Nassr: Awad Aman, Bassam Hazazi e Saad Haqawi, além de dois jogadores do Al-Ittihad, Mohammed Barnawi e Farha Al-Shamrani, e mais dois do Al-Qadisiyah, Ammar Al-Yahibi e Iyad Housa.
A lista contou com apenas um único jogador do Al-Ahli, o ponta Ziad Mulla, segundo artilheiro da liga de elite (o Campeonato Saudita sub-21) com 4 gols, empatado com Jefferson Ramos, craque do Al-Fateh, vindo de Cabo Verde.
Já a maior surpresa foi a ausência do artilheiro do Campeonato Saudita sub-21, Mohammed Al-Issa, atacante do Al-Ettifaq, que marcou 5 gols nas duas primeiras partidas do torneio.
Vale lembrar que a seleção saudita está no Grupo 4 dos Jogos Asiáticos, ao lado da seleção do Catar, que enfrentará no dia 18 de setembro, 4 dias antes do confronto com a seleção da Coreia do Sul.
A seguir, a lista da seleção saudita sub-21
- Abdulrahman Al-Ghamdi - Al-Taawoun
- Yazan Al-Ruwaili - Al-Hazem
- Mahmoud Al-Buraih - Al-Fateh
- Awad Dahal - Al-Ettifaq
- Sultan Al-Issa - Al-Riyadh
- Mohammed Barnawi - Al-Ittihad
- Mishal Al-Daoud - Al-Hilal
- Awad Aman - Al-Nassr
- Abdulaziz Al-Suwailem - Al-Fateh
- Saad Al-Mutairi - Al-Hilal
- Yazan Madani - Al-Kholood
- Bassam Hazazi - Al-Nassr
- Abdulaziz Al-Fawaz - Al-Fateh
- Iyad Housa - Al-Qadisiyah
- Farha Al-Shamrani - Al-Ittihad
- Rakan Al-Ghamdi - Al-Nassr
- Ammar Al-Yahibi - Al-Qadisiyah
- Ziad Mulla - Al-Ahli
- Sabri Dahal - Al-Hilal
- Saad Haqawi - Al-Nassr
- Thamer Al-Khaibari - Al-Khaleej
- Turki Al-Ghamil - Al-Hilal