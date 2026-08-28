O Al-Hilal encheu as redes do anfitrião Al-Khaleej com o placar de 5 a 1 em um confronto emocionante realizado no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd na noite desta sexta-feira, pela quarta rodada da Liga Roshan Saudita de Profissionais.

O Azul dominou o desenrolar da partida graças a uma exibição ofensiva precoce com a qual garantiu os três pontos ainda no primeiro tempo, elevando seu total para 9 pontos com aproveitamento perfeito em três confrontos, subindo para a segunda colocação, enquanto o Al-Khaleej estacionou nos 3 pontos na 13ª posição.

O Al-Hilal traduziu seu domínio precoce rapidamente aos 15 minutos, depois que Savic enviou um cruzamento preciso pela esquerda que Mitrović completou com uma excelente cabeçada que alojou a bola nas redes.

A pressão dos visitantes continuou por meio das movimentações incômodas de Summerville, que resultaram no segundo gol aos 29 minutos após uma infiltração mágica do holandês e um passe decisivo para Savic, que finalizou diretamente para o gol.

A reação dos donos da casa não demorou; após uma primeira tentativa de Al-Saadi aos 36 minutos, o Al-Khaleej conseguiu diminuir a diferença aos 38 minutos depois de Crispo ficar cara a cara com o gol e Bono fazer uma primeira defesa, para que Al-Omari voltasse e completasse a bola de cabeça para as redes.

A resposta do Al-Hilal veio rápida; Hernández restabeleceu a diferença com um terceiro gol aos 40 minutos com uma finalização de foguete de dentro da área, antes de Summerville coroar seu esforço excepcional com o quarto gol aos 43 minutos após um belo drible sobre o defensor Asiri e ficar totalmente livre diante do gol. E aos três minutos do tempo de acréscimo, Mendes fechou a goleada do primeiro tempo depois de driblar o goleiro Maurice e colocar a bola com toda tranquilidade nas redes.

O Al-Hilal entrou no segundo tempo mantendo seu ímpeto ofensivo, e Mendes quase acrescentou o sexto gol aos 47 minutos com uma finalização que passou ao lado da trave, e as chances se sucederam por meio de Summerville aos 54 e aos 61 minutos, em meio a tentativas do Al-Khaleej com uma finalização de Crispo que Bono afastou.

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O minuto 64 testemunhou um lance de arbitragem que gerou ampla polêmica; Bono passou o tiro de meta para seu companheiro Koulibaly, mas o defensor senegalês segurou a bola com a mão para reposicioná-la, pensando que o jogo não havia começado, levando o árbitro a marcar um pênalti para o Al-Khaleej por considerar que a bola já estava em movimento no campo, decisão que foi confirmada pela tecnologia do VAR.

Bono conseguiu, à sua maneira particular, defender o pênalti cobrado por Barrow, defendendo seu gol e privando o Al-Khaleej de diminuir a diferença, e o resultado se manteve inalterado até o apito final, apesar das tentativas ofensivas do Al-Hilal de ampliar a diferença, com destaque para o lance em que Summerville ficou livre no tempo de acréscimo e finalizou com uma bola que bateu na trave.