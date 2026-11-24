Compartilhar Siga GOAL no Google

A velha batalha dos apelidos voltou a pegar fogo entre os que veem o Al-Ahli saudita como o verdadeiro "Real", os que insistem que uma decisão oficial encerrou a polêmica há anos e os que associam o nome do Al-Hilal a uma vontade real.

Publicidade

Em um episódio movimentado do programa "Rotana Sport com Walid", o comentarista Abdulaziz Al-Zalal bateu de frente com o jornalista Faisal Zaid em uma longa discussão sobre quem tem o direito de usar o apelido de "Real" e sobre os critérios que cada lado usa para provar que merece essa denominação mais do que qualquer outro.

Al-Zalal começou com visível confiança, afirmando que o Al-Hilal merece o apelido de "Real" porque seu nome foi alterado por decreto real, em referência ao momento histórico em que o clube deixou de se chamar "Al-Olympi" e passou a se chamar "Al-Hilal".

Al-Zalal citou o exemplo espanhol e disse que clubes como Real Madrid, Real Betis e Real Sociedad carregam esse título porque a palavra "Real" significa "da realeza" em espanhol. Para ele, nada impede que o apelido seja atribuído ao Al-Hilal e ao Al-Ahli ao mesmo tempo, já que ambos, na sua visão, têm ligação com essa denominação.

Faisal Zaid, porém, tinha uma opinião completamente diferente. Com calma e firmeza, ele respondeu que a mudança do nome do Al-Hilal, que antes se chamava Al-Olympi, não se deu por decreto real no sentido que alguns divulgam, mas porque o nome anterior não era em árabe. Assim, foram sugeridos três nomes alternativos, e a escolha recaiu sobre Al-Hilal.

Publicidade Publicidade

Zaid afirmou que o apelido de "Real" esteve associado ao Al-Ahli, e não ao Al-Hilal, nos jornais e nos programas de televisão ao longo de muitos anos. Segundo ele, foi essa associação na mídia e entre os torcedores que fixou o apelido na cabeça das pessoas, e não uma decisão oficial ou um documento histórico.

Tópicos relacionados

A discussão não parou por aí. Ela se estendeu à famosa decisão da Federação Saudita de Futebol, em 2017, na gestão do ex-presidente Adel Ezzat, que proibiu o uso do apelido de "Real" em todas as suas formas.

O comunicado oficial da época determinava que a proibição abrangia faixas nos estádios, os sites e aplicativos dos clubes e a venda de produtos com o apelido, e pedia às diretorias dos clubes que cumprissem a decisão de imediato.

Publicidade

Apesar de clara, a decisão não pôs fim à polêmica e abriu espaço para novas interpretações. Alguns entendem que ela se dirigia apenas aos clubes e não abrange a imprensa independente nem os torcedores em suas conversas do dia a dia, enquanto outros acreditam que o objetivo era encerrar de vez a guerra de apelidos que se renova a cada temporada.

Para alguns observadores, o verdadeiro problema não está no apelido em si, mas na forma como ele é usado como instrumento de pressão na mídia e entre os torcedores. Cada lado tenta firmar sua versão e repeti-la até que ela se torne verdade na cabeça do público, mesmo sem respaldo em documento oficial, algo que já aconteceu em outras disputas, como as do "Clássico", do "Decano" e do "Mundial".

Publicidade

No fim, a pergunta segue sem resposta: quem é o verdadeiro "Real" da Arábia Saudita? O Al-Hilal, dono do nome dado pela realeza? Ou o Al-Ahli, com sua longa associação ao apelido na mídia e entre os torcedores?