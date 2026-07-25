O Al-Hilal falha na sua contratação: o Al-Ahli aproxima-se de um novo jogador saudita

O Al Ahli está perto de contratar um novo jogador saudita durante o atual período de transferências de verão, depois de o rival tradicional Al Hilal ter falhado a sua contratação anteriormente.

O jornalista saudita Khaled Al Zahrani afirmou que o Al Ahli entrou em negociações oficiais com o Al Ettifaq, com o objetivo de contratar o seu lateral-direito Radhi Al Otaibi, durante o atual mercado de verão.

Al Zahrani explicou que o contrato de Al Otaibi com o Al Ettifaq termina no final da próxima época, o que poderá levar o clube a mostrar-se flexível na negociação da sua saída, em vez de o perder a custo zero.

Radhi Al Otaibi é considerado um dos jogadores mais destacados na posição de lateral-direito do futebol saudita, ao ponto de o Al Hilal ter tentado contratá-lo durante o último período de transferências de inverno, para compensar a saída do português João Cancelo, mas sem sucesso.

O jogador de 26 anos começou a sua carreira no Al Wehda, onde foi promovido à equipa principal em 2019, antes de se transferir para o Al Ahli na época seguinte, e daí para o Al Hazem, que o emprestou ao Al Qadsiah, e depois o vendeu ao Al Ettifaq no verão de 2023.

Al Otaibi garantiu um lugar como titular no onze do Al Ettifaq durante as últimas três épocas, atingindo o auge do seu rendimento na época passada, quando participou em 25 jogos, nos quais conseguiu fazer 3 assistências.

Recorde-se que o Al Ahli conta com Ali Majrashi e Mohammed Abdulrahman na posição de lateral-direito, o que levanta algumas interrogações sobre o papel que Radhi Al Otaibi poderá desempenhar na equipa durante a próxima época.