O Al-Hilal está em negociações com um jogador titular da Seleção Holandesa na Copa do Mundo

Crycensio Summerville está na mira do Al-Hilal, segundo informou Sascha Tavolieri, jornalista da Sky Sports, no X. O atacante tem permissão para deixar o West Ham United.

Summerville ainda estava com a seleção holandesa na Copa do Mundo há duas semanas. O ponta foi fundamental, marcando dois gols na fase de grupos e dando uma assistência para Cody Gakpo na partida contra o Marrocos (1 a 1, derrota nos pênaltis).

O jogador de 24 anos ainda tem contrato com o West Ham United até meados de 2029. O clube foi rebaixado da Premier League na última temporada e ele está livre para sair.

Não apenas o Al-Hilal, mas também a AS Roma e o Manchester United demonstraram interesse expresso no jogador, que já disputou seis partidas pela seleção holandesa.

O clube da Arábia Saudita já entrou em contato com a equipe de Summerville a respeito da transferência, e o West Ham United também já foi informado do interesse.

Não está claro se Summerville está aberto a uma mudança para o Oriente Médio. De acordo com o Transfermarkt, o jogador de Roterdã está avaliado em 35 milhões de euros.

Como o Ajax contratou Marcos Leonardo do Al-Hilal, esse clube voltou a ter espaço para um jogador estrangeiro. Assim, Harry Kane também estaria na lista do clube.