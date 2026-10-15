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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

O Al Hilal é o pior do mundo: como os clubes sauditas perderam 1 bilhão de euros em 5 anos?

Campeonato Saudita
Al Hilal
Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Ahli
Arábia Saudita

"O Zeeim" no banco dos réus

Uma estatística impressionante revelou que os quatro grandes clubes do Campeonato Saudita, Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli e Al Ittihad, perderam mais de 1 bilhão de euros em apenas cinco anos.

O Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) realizou um novo estudo que revela os prejuízos financeiros dos clubes nas ligas mundiais no que se refere à compra de jogadores e sua posterior revenda, ou à queda de seu valor de mercado.

O estudo se limitou aos últimos cinco anos, mais precisamente desde a janela de transferências do verão de 2022, um ano antes da revolução vivida pelo Campeonato Saudita com a contratação de estrelas do futebol mundial.

De acordo com o estudo, ficou claro que o Al Hilal é o clube com o maior prejuízo financeiro do mundo, tendo perdido 502 milhões de euros no total das negociações que fechou nos últimos cinco anos.

Esses prejuízos se dividem em duas partes: a primeira corresponde a 315 milhões de euros, que é a diferença entre o valor de compra dos jogadores e o valor pelo qual foram vendidos posteriormente.

A segunda parte corresponde a 187 milhões de euros, prejuízo registrado com seus jogadores atuais, considerando o valor de mercado que têm hoje em comparação com a quantia que foi paga para contratá-los.

O curioso é que os quatro grandes clubes do Campeonato Saudita aparecem entre as seis primeiras posições dessa lista: o Al Nassr ficou em terceiro, com prejuízos de 229 milhões de euros; o Al Ittihad em quinto (175 milhões); e o Al Ahli em sexto, com prejuízos de 134 milhões de euros.

Assim, os grandes clubes sauditas perderam 1 bilhão e 40 milhões de euros nos últimos cinco anos, na comparação entre o valor da contratação dos jogadores e sua posterior venda ou a queda de seu valor de mercado atualmente.

Vale lembrar que entre as seis primeiras posições apareceram dois clubes ingleses: o Manchester United ficou em segundo lugar, atrás do Al Hilal, com prejuízos de 405 milhões de euros, enquanto o Tottenham ficou em quarto, com prejuízos de 188 milhões.

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