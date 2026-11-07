As datas dos jogos dos dérbis e dos clássicos do Campeonato Saudita já são conhecidas de forma preliminar, após a divulgação do rascunho da tabela da competição até o fim da atual temporada.

Reportagens da imprensa haviam revelado os detalhes do rascunho elaborado pela liga do Campeonato Saudita, após o adiamento da Copa da Ásia 2027 para o fim do próximo ano.

De acordo com esse rascunho, a primeira partida entre os quatro grandes será o dérbi de Gidá, entre Al-Ittihad e Al-Ahli, no estádio Al-Inmaa, na 15ª rodada, entre os dias 10 e 12 de dezembro.

Em seguida, será disputado o dérbi de Riade, entre Al-Nassr e Al-Hilal, no estádio Al-Awwal Park, na 17ª rodada, em um dos dias 31 de dezembro, 1º ou 2 de janeiro.

O primeiro clássico do próximo ano acontecerá entre os dias 21 e 23 de janeiro, quando Al-Ahli enfrentará o Al-Hilal, no estádio Al-Inmaa, na 20ª rodada da competição.

Já na 22ª rodada, será disputado um novo clássico entre Al-Nassr e Al-Ittihad, no estádio Al-Awwal Park, em um dos dias 4, 5 ou 6 de fevereiro.

O terceiro clássico, entre Al-Ittihad e Al-Hilal, será realizado no estádio Al-Inmaa, em Gidá, entre os dias 25 e 27 de fevereiro, na 25ª rodada do Campeonato Saudita.

Entre os dias 11 e 13 de março, será disputado o último clássico da atual temporada, quando Al-Nassr enfrentará o Al-Ahli, no estádio Al-Awwal Park, na 26ª rodada.

Depois disso, será realizado o dérbi de Gidá, entre Al-Ahli e Al-Ittihad, no estádio Al-Inmaa, entre os dias 12 e 14 de maio, na 32ª rodada.

E na última rodada, será disputado o dérbi de Riade, entre Al-Hilal e Al-Nassr, no estádio Kingdom Arena, no dia 28 de maio.

Vale lembrar que há algumas partidas adiadas da 10ª rodada cuja data proposta não foi revelada nesse rascunho, com destaque para o clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr.