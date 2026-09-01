O Al-Hilal defende suas contratações: essas alegações afetam os direitos e a reputação do clube

O conselho de administração da empresa do clube Al-Hilal repudiou o que foi dito no "Canal Thmanyah", nesta segunda-feira, por um dos convidados de seus programas.

O Al-Hilal afirmou em comunicado em seu site oficial: "O convidado fez alegações irresponsáveis e apresentou informações equivocadas sobre as contratações do clube, descrevendo-as como de origem desconhecida, em uma abordagem que careceu de precisão e profissionalismo".

E acrescentou: "Ultrapassou os limites da crítica esportiva ao lançar alegações sem apresentar qualquer informação ou prova que as sustentasse, apesar de o clube já ter anunciado em seus canais de mídia a origem de suas contratações".





E prosseguiu: "O conselho também estranhou a postura do apresentador do programa, que deixou passar essas alegações sem discuti-las ou exigir de seu convidado a comprovação do que foi dito, o que contraria a responsabilidade profissional esperada no trato de alegações que atingem a reputação e a idoneidade de uma entidade jurídica".

E continuou: "O conselho ressaltou que todas as contratações do clube e seus procedimentos financeiros são realizados de acordo com os marcos regulatórios e a governança aprovada, sobretudo por o episódio que continha essas alegações ter sido transmitido em um momento em que o 'Fundo de Investimento Público' ainda é o proprietário oficial da empresa do clube Al-Hilal com participação de (100%), o que aumenta a gravidade dessas alegações e as responsabilidades regulatórias e legais que delas podem decorrer".





E acrescentou: "O conselho esclareceu que a emissão deste comunicado se deve especificamente ao fato de essas alegações terem sido transmitidas por meio da transmissora oficial das competições sauditas, a 'Thmanyah', o que lhe impõe uma responsabilidade midiática e profissional maior na verificação da precisão e na checagem das informações, e em não disponibilizar suas plataformas para veicular informações não confiáveis ou alegações que atinjam o clube, seus dirigentes e seus integrantes, de modo a contribuir para enganar a opinião pública e prejudicar o clube e sua estrutura de trabalho".

E prosseguiu: "O conselho manifestou sua confiança no empenho da direção da empresa Thmanyah em comprometer-se com os padrões profissionais que sua responsabilidade exige, na condição de transmissora oficial das competições sauditas, e em tomar as medidas necessárias para tratar o que foi dito no programa e corrigir as informações equivocadas nele apresentadas".

E continuou: "O conselho apontou que as equipes de trabalho especializadas da empresa registraram, ao longo do período passado, uma série de excessos, ofensas e alegações semelhantes contra o clube e seus integrantes por meio de diversas plataformas e veículos de mídia, e que a ausência de manifestação sobre elas na mídia não significa ignorá-las, uma vez que a empresa trabalha para documentá-las e tratá-las por meio dos canais legais e regulatórios competentes, e para tomar as medidas necessárias para resguardar os direitos do clube e de seus integrantes".

E concluiu: "Ao mesmo tempo em que o conselho de administração da empresa do clube Al-Hilal afirma seu respeito à crítica e à liberdade de expressão na mídia, ele enfatiza que isso não justifica a divulgação de informações incorretas ou tendenciosas, e a empresa continuará a tomar as medidas necessárias diante de qualquer excesso que atinja os direitos do clube ou sua reputação".



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