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Morgan Rogers ChelseaGetty Images

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O Al-Hilal contribui com uma delas: Morgan Rogers lidera a lista das 10 transferências mais caras do mercado de verão

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A classificação vai mudar assim que outras transferências forem concluídas

 A disputa entre muitos clubes se intensificou pela contratação de reforços importantes durante a atual janela de transferências de verão, que já viu vários negócios fechados por cifras elevadas.

Falta menos de um mês para o encerramento dos principais períodos de transferências europeus, e alguns clubes já começaram a dar seus passos.

O jornal "Mundo Deportivo" listou as 10 transferências mais caras até agora na janela de verão. Ainda assim, é provável que essa lista mude significativamente diante da presença de vários jogadores no mercado de transferências, como Yan Diomande, Julián Álvarez e, possivelmente, Vinícius Júnior e Rodri.

 Se essas transferências se concretizarem, serão por cifras astronômicas que afetarão significativamente esse ranking.

As 10 transferências mais caras desta janela foram as seguintes:

1 – Morgan Rogers (23 anos): Chelsea – 138 milhões de euros

O meio-campista inglês lidera atualmente essa lista, e sua chegada ao Chelsea, vindo do Aston Villa, tornou-se a transferência mais cara da história do clube. Espera-se que ele seja titular nos planos de Xabi Alonso.

2 – Elliot Anderson (23 anos): Manchester City – 135 milhões de euros

Anderson chegou ao Manchester City para reforçar o meio-campo da equipe do técnico Enzo Maresca. Suas atuações de destaque com o Nottingham Forest na temporada passada o credenciaram a se transferir para um dos gigantes do futebol inglês, por uma quantia elevada.

3 – Sandro Tonali (26 anos): Tottenham – 108 milhões

O Tottenham fez o possível na atual janela de transferências de verão, depois de ter estado à beira do rebaixamento na temporada passada. A chegada de Tonali, vindo do Newcastle, é a transferência mais cara da história do clube, o que o torna um dos jogadores italianos mais caros de todos os tempos.

4 – Matheus Fernandes (21 anos): Tottenham – 99 milhões

Outro jogador se juntou ao clube londrino para atuar sob o comando de Roberto De Zerbi, desta vez vindo do West Ham. O clube está determinado a evitar a repetição do sofrimento da temporada passada e investiu pesadamente no reforço da equipe para voltar a competir com a elite inglesa.

5 – Gonçalo Ramos (25 anos): Milan – 74 milhões

Chegou ao Paris Saint-Germain em 2024, mas não foi titular devido à forte concorrência por posições no ataque do clube francês.

 Agora, o jogador português busca uma nova experiência na Itália, onde se espera que seja o principal jogador do elenco do Milan.

6 – Anthony Gordon (25 anos): Barcelona – 70 milhões de euros

Foi o primeiro a se juntar ao Barcelona na atual janela de transferências de verão, vindo do Newcastle por 70 milhões de euros, além de 10 milhões de euros em bônus. 

Isso ocorreu a pedido especial do técnico Hansi Flick e de membros da diretoria esportiva, que veem no atacante inglês qualidades que o tornam perfeitamente adequado ao estilo de jogo do treinador alemão.

7 – Jeremie Frimpong (20 anos): Liverpool – 70 milhões

Após a saída de Konaté para o Real Madrid, o Liverpool precisava reforçar sua defesa, e já o fez.

 O clube pagou 70 milhões para contratar o jovem jogador francês do Stade Rennais, onde ele disputou 21 partidas em todas as competições na temporada passada e desfalcou 13 jogos por uma lesão no ombro.

8 – Crysencio Summerville (24 anos): Al-Hilal – 64,5 milhões de euros

 O primeiro a rumar para a Arábia Saudita. O jogador holandês foi rebaixado da Premier League na temporada passada com o West Ham, deixando uma quantia elevada para o clube. 

Sua atuação de destaque na Copa do Mundo, com dois gols marcados, despertou o interesse de vários clubes, mas Summerville acabou optando pelo Al-Hilal, onde jogará ao lado de Benzema, Darwin Núñez e outros.

FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARGetty Images

9 – Maxence Lacroix (26 anos): Chelsea – 60,7 milhões de euros

Outro jogador do Chelsea entra nesta lista. A equipe de Xabi Alonso continua reforçando seu elenco com grandes investimentos, e Lacroix é mais uma nova contratação: o zagueiro francês chegou do Crystal Palace e assinou contrato até junho de 2032.

10 – Johan Manzambi (20 anos): Aston Villa – 60 milhões

Foi um dos grandes destaques da Copa do Mundo. Suas ótimas atuações com a Suíça (3 gols e duas assistências) despertaram o interesse dos maiores clubes europeus, e no fim o Aston Villa conseguiu contratá-lo. 

O clube inglês pagou 60 milhões de euros ao Freiburg para contratar o jovem meio-campista suíço. 

Dez jogadores que custaram cifras astronômicas a suas equipes e enfrentam grande pressão para apresentar atuações de destaque, dado o dinheiro gasto com eles. Veremos se essas contratações renderão um sucesso estrondoso assim que as competições oficiais começarem.

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