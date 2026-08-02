O Al-Hilal, da Arábia Saudita, entrou em uma nova fase nas negociações para contratar o senegalês Iliman Ndiaye, ponta do Everton, da Inglaterra, depois de demonstrar disposição para atender às exigências financeiras do clube inglês durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, o Al-Hilal não se opõe a pagar cerca de 75 milhões de libras esterlinas, valor estipulado pelo Everton para concordar com a venda do jogador, além de oferecer um salário elevado, muito superior ao que ele poderia receber na Europa.

A balança das negociações mudou com a entrada em peso do Al-Hilal no negócio, já que o Everton não é mais obrigado a reduzir suas exigências financeiras ou a discutir propostas que incluam pagamentos parcelados, sobretudo a proposta apresentada pelo Manchester United.

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Outras reportagens indicam que o negócio deve ser fechado dentro de poucos dias, já que o "Líder da Ásia" busca montar um time forte para conquistar a dobradinha do Campeonato Nacional e da Ásia.

Ndiaye é um dos principais alvos do Al-Hilal para reforçar o setor ofensivo, diante do desejo da comissão técnica de acrescentar um ponta que tenha velocidade e capacidade de fazer a diferença, especialmente após o fracasso de mais de um alvo nas últimas semanas.

O futuro do jogador ainda segue aberto a todas as possibilidades, mas a entrada do Al-Hilal com esse poderio financeiro pode lhe conceder uma vantagem clara na corrida pela contratação do astro senegalês, caso o jogador decida vivenciar uma nova experiência fora do Campeonato Inglês.