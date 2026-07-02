O Al-Hilal abala o mercado de transferências do Al-Ahly... Greenwood é um “alvo” inegociável!

Reportagens da imprensa revelaram uma investida inesperada do Al-Hilal em direção ao inglês Mason Greenwood, jogador do Olympique de Marselha, da França, e um dos alvos do Al-Ahly durante a janela de transferências de verão.

O Al-Ahli havia colocado o ponta do Olympique de Marselha entre suas prioridades para reforçar o ataque, diante da incerteza que cerca o futuro do argelino Riyad Mahrez e do desejo da diretoria de contratar um craque capaz de liderar o projeto ofensivo na próxima temporada.

No entanto, os planos do Al-Ahli não saíram como previsto, depois que o jornalista Ahmed Al-Ajlan, próximo ao Al-Hilal, revelou que a diretoria do clube da capital já havia aberto canais de comunicação com o Olympique de Marselha e começado a discutir a possibilidade de chegar a um acordo para contratar Greenwood neste verão.

Outras reportagens da imprensa confirmaram que o Al-Hilal não pretende abrir mão da negociação, especialmente porque o brasileiro Malcom de Oliveira não continuará na equipe.

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O jogador inglês conta com grande confiança dentro do Al-Hilal, que busca adicionar um novo elemento ofensivo que possua velocidade e capacidade de fazer a diferença, especialmente após as atuações notáveis que apresentou com o Marselha durante a última temporada.

Por outro lado, o Al-Ahli ainda considera Greenwood a primeira opção para reforçar a ala, já que a diretoria acredita que ele seja o jogador mais adequado para liderar o ataque na próxima fase, o que faz com que a entrada do Al-Hilal na negociação seja um duro golpe para os planos do “Al-Raqi”.

Espera-se que os próximos dias tragam desenvolvimentos acelerados no futuro de Greenwood, com o prosseguimento das negociações entre as diferentes partes, em uma das transações mais emocionantes da janela de transferências saudita, especialmente porque a competição, desta vez, não se dá dentro de campo, mas sim na mesa de negociações.