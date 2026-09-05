O Liverpool anunciou a saída de seu diretor esportivo, o escocês Richard Hughes, do cargo, após cerca de dois anos assumindo a responsabilidade, em meio a especulações quase confirmadas de que ele assumirá a mesma função no clube saudita Al-Hilal no próximo período.

O Liverpool publicou um comunicado em seu site oficial, no qual confirmou que Hughes renunciou ao cargo de diretor esportivo do clube para enfrentar um novo desafio, apontando que trabalha atualmente na escolha da pessoa que o sucederá no próximo período.

Embora o clube inglês não tenha revelado a natureza desse desafio, reportagens anteriores da imprensa confirmaram que Hughes será o novo diretor esportivo do Al-Hilal assim que terminar o período de transferências de verão, que já se encerrou na última terça-feira.

O clube saudita pavimentou o caminho de Hughes por meio de um acordo com integrantes de sua equipe de trabalho, à frente deles o inglês Simon Francis, que assumiu a responsabilidade de gerir as operações do Al-Hilal no mercado de verão em curso.

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Hughes disse em uma mensagem de despedida publicada pelo clube inglês: "Antes de mais nada, gostaria de reiterar o que disse quando cheguei. Foi um grande orgulho para mim ter esta oportunidade de servir a esta instituição magnífica e única, e isso é algo pelo qual serei sempre grato".

E acrescentou: "Minha gratidão se estende também à administração e aos proprietários por seu apoio e liderança, aos funcionários do clube em todos os níveis, que dão tanto para que o Liverpool seja o que é hoje, e aos jogadores, que fazem uma contribuição imensa".

E concluiu: "Assim como aos torcedores, que apoiam o time em grande número, sempre e onde quer que as partidas sejam disputadas. Continuarei sempre acompanhando e apoiando o clube com grande carinho, e desejo a todos os envolvidos muito sucesso e êxito nesta temporada e no que vier depois".

Richard Hughes assumiu o cargo de diretor esportivo no Liverpool em junho de 2024, depois de ocupar a mesma função no Bournemouth.

Durante seu período de trabalho, o Liverpool conseguiu conquistar o título da Premier League (Campeonato Inglês) pela segunda vez em sua história, e o vigésimo título de forma geral, além de ter alcançado a Liga dos Campeões da Europa nessas duas temporadas.