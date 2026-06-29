A diretoria do clube saudita Al-Hazm iniciou as negociações para contratar o tunisiano Mohamed Ali Ben Ramadan, meio-campista do Al-Ahly egípcio, durante a atual janela de transferências de verão, como parte de seus esforços para reforçar o elenco em preparação para a nova temporada.

Essas negociações decorrem de uma recomendação técnica direta do técnico tunisiano Jalal Al-Qadri, que busca reforçar seu elenco com jogadores que possuam experiência e qualidade técnica, capazes de fazer a diferença em diversas posições em campo.

Nesse mesmo contexto, o jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” confirmou que a diretoria do Al-Hazm chegou a um acordo definitivo com o lateral-esquerdo da seleção tunisiana, Mohamed Amin Ben Hamida, para que ele represente o time a partir da próxima temporada.

Ben Hamida, de 30 anos, possui habilidades técnicas e físicas excepcionais, além de flexibilidade tática que lhe permite atuar em mais de uma posição, já que domina a função de lateral-esquerdo, mas também pode atuar como zagueiro central ou volante, o que oferece à comissão técnica, liderada por Jalal Al-Qadri, opções adicionais e soluções diversificadas durante as competições da nova temporada.

Ben Hamida é considerado um dos principais formandos da Academia do Esporte Tunisiano (Esporte), tendo passado pelas diversas categorias de base do clube até chegar à equipe principal. Ao longo de sua carreira, ele passou por duas experiências bem-sucedidas de empréstimo ao Olympique de Beja e ao Mustakbal de Slimane, antes de retornar ao Esporte.

No âmbito internacional, Ben Hamida possui grande experiência com a seleção tunisiana, tendo-se tornado um dos principais jogadores das fileiras das “Águias de Cartago”. Sua última participação de destaque foi como titular na fase final da Copa do Mundo de 2026.