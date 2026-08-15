O Al-Faisaly não foi o primeiro time contra o qual o Al-Hilal conseguiu 3 pênaltis em um mesmo confronto na história do Campeonato Saudita, tendo sido precedido por outras 4 vítimas.

O Al-Hilal conseguiu 3 pênaltis, convertendo todos eles, para vencer o Al-Faisaly por 4 a 2, na última sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, na primeira rodada da Saudi Roshn League.

De acordo com o programa "Dawrina Ghair", do canal "Al Saudiya", o Al-Hilal conseguiu 3 pênaltis em uma única partida em 5 ocasiões diferentes na era profissional, sendo o Al-Faisaly a última das vítimas.

Essa história começou na temporada 2019-2020, quando o Al-Hilal conseguiu 3 pênaltis e venceu o Al-Raed por 3 a 1, antes de o fato se repetir na temporada seguinte durante a vitória sobre o Al-Ain por 5 a 0.

A terceira vez foi na temporada 2022-2023, durante a vitória sobre o Al-Batin por 3 a 1, e depois na temporada 2024-2025, quando venceu o Al-Riyadh pelo mesmo placar, antes de o fato se repetir diante do Al-Faisaly no início desta temporada.

Vale lembrar que o Al-Hilal lidera a Saudi Roshn League até o momento com 3 pontos, à frente do Al-Qadsiah, segundo colocado, pelo saldo de gols.