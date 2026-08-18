O Al Ahly definiu sua posição sobre a proposta apresentada pelo clube turco Konyaspor para contratar Imam Ashour, durante a atual janela de transferências de verão.

O Al Ahly revelou, em comunicado oficial em seu site, o envio de uma carta ao Konyaspor em resposta à proposta apresentada para obter os serviços de Imam Ashour.

Imam Ashour tem contrato com o Al Ahly que se estende até o verão de 2028, o que confere à diretoria do clube uma posição forte na definição do futuro do jogador.

A carta do Al Ahly ao clube turco dizia: «Em referência ao seu pedido para obter os serviços do nosso jogador Imam Ashour por 4,5 milhões de dólares a serem pagos em três anos, informamos que o jogador não está à venda nesta temporada, e esperamos poder cooperar no futuro».

O nome de Imam Ashour havia sido associado a uma transferência para o Konyaspor, que perdeu sua primeira partida no Campeonato Turco para o Rizespor por um a zero, isso após o destaque do jogador com a seleção do Egito na Copa do Mundo de 2026, e a marcação de dois gols durante o torneio.

O Konyaspor não foi o único clube interessado em contratar Imam Ashour, já que relatos da imprensa saudita haviam apontado o interesse do clube Al-Ittihad de Jidá, além do escocês Celtic.

Imam Ashour se juntou ao Al Ahly no verão de 2023, vindo do dinamarquês Midtjylland, após uma trajetória por Ghazl El Mahalla e Zamalek. O jogador disputou 105 partidas com a camisa do Al Ahly em todas as competições, nas quais marcou 32 gols e deu 25 assistências para os companheiros.

Imam Ashour foi campeão com o Al Ahly do Campeonato Egípcio duas vezes, da Copa do Egito, da Supercopa do Egito duas vezes, da Copa dos Três Continentes e da Liga dos Campeões da África, além de conquistar a medalha de bronze na Copa do Mundo de Clubes.

Imam Ashour marcou dois gols pela seleção do Egito durante as disputas da Copa do Mundo de 2026; o primeiro contra a Bélgica com um chute forte, e o segundo nas redes da Austrália de cabeça, atraindo os olhares de vários clubes europeus e sauditas.