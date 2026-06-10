O Al Ahly recheia os cofres... Quanto o Barcelona pagou para contratar Hamza Abdelkarim?

Em uma medida que confirma a confiança depositada em seu novo projeto, o Barcelona anunciou na quarta-feira a ativação da cláusula de compra do atacante egípcio Hamza Abdelkarim (18 anos) do Al-Ahly, passando ele de jogador emprestado na equipe juvenil para jogador de propriedade integral do clube catalão.

A negociação, que teve início em janeiro passado como um empréstimo até 30 de junho, terminou mais cedo do que muitos esperavam, já que Hamza, que chegou à “La Masia” na janela de transferências de inverno, não atuou com o time principal, mas disputou toda a temporada com o time Juvenil A sob o comando do técnico Paul Planas.

Lá, Hamza Abdelkarim apresentou um desempenho notável e marcou gols decisivos na Copa dos Campeões, o que levou a comissão técnica a enviar um relatório positivo à diretoria esportiva liderada por Deco.

Embora o Barcelona não tenha anunciado oficialmente os detalhes financeiros em seu comunicado inicial, o Al-Ahly pôs fim à polêmica por meio de um comunicado publicado em suas contas oficiais. O Al-Ahly confirmou que o Barcelona exerceu a opção de compra acordada no contrato de empréstimo.

Quanto o Barcelona pagou ao Al-Ahly?

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o valor da ativação da cláusula foi de 1,5 milhão de euros, além de variáveis e acréscimos vinculados ao desempenho e participações futuras, valor que estava acordado desde janeiro e que os dirigentes do Barcelona consideraram um “investimento de baixo risco” em um jogador com grande margem de evolução.

A escolha do Barcelona não foi emocional, já que o clube segue, desde a chegada de Deco, uma política clara: atrair jovens talentos a preços razoáveis, desenvolvê-los na La Masia e, em seguida, promovê-los para o time principal ou vendê-los com lucro. É o mesmo modelo aplicado com o senegalês Mika Faye, contratado no verão de 2023 por 1,5 milhão de euros do clube croata Kustochia, antes de ser vendido, um ano depois, ao Rennes francês por 10,3 milhões de euros.

Hamza Abdel Karim deixará o Barcelona temporariamente nos próximos dias, não para retornar a Cairo, mas para se juntar ao elenco da seleção egípcia que disputará a Copa do Mundo de 2026, que começa na próxima sexta-feira. É digno de nota que o jogador foi escolhido para vestir a camisa número 9 com os Faraós, em uma clara indicação da grande aposta nele, apesar de sua pouca idade.

Com isso, fecha-se oficialmente o primeiro negócio direto entre o Al-Ahly e o Barcelona na história, e Hamza Abdelkarim torna-se o primeiro jogador egípcio a assinar um contrato permanente com o clube catalão.