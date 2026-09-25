O Al Ahly elevou o tom contra Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, após suas recentes declarações sobre Mohamed El Shenawy, capitão do time, e Emam Ashour, reafirmando sua recusa em permitir qualquer ataque ao valor técnico e moral de qualquer jogador que represente o clube, e enfatizando que a divergência nas visões técnicas não justifica ultrapassar os limites do respeito.

Hossam Hassan havia explicado, durante coletiva de imprensa, que El Shenawy não foi convocado para a seleção nesta concentração atual, ressaltando que ele já havia atuado pela seleção anteriormente, apesar de estar, segundo sua descrição, "de saída de seu clube", ao mesmo tempo em que afirmou seu respeito pelo goleiro e seu direito de escolher a lista conforme sua visão técnica.

O Al Ahly emitiu um comunicado oficial no qual afirmou ter deliberadamente evitado responder às declarações do técnico da seleção durante todo o período anterior, à espera do fim da partida do time contra Angola, zelando pelo interesse geral, apesar das circunstâncias que o clube já enfrentou anteriormente, nas quais foi obrigado a disputar grandes torneios, entre eles a Copa do Mundo de Clubes, sem vários de seus jogadores internacionais.

O clube afirmou que seu silêncio não representou aceitação do que foi dito, enfatizando que o que se refere a Mohamed El Shenawy representa um excesso inaceitável, por ele ser o capitão do Al Ahly e da seleção do Egito.

Esclareceu que cada jogador que veste a camisa do clube representa parte de sua entidade, e que a preservação de seu valor técnico e moral não está sujeita a divergências de avaliação ou de escolhas.

O Al Ahly também criticou a fala de Hossam Hassan sobre Emam Ashour, depois que o técnico indicou que o convocou antes da Copa Africana de Nações a fim de testá-lo, considerando que essa abordagem não condiz com a natureza do trato com jogadores das seleções nacionais.

O clube afirmou que o técnico tem todo o direito de escolher quem considera adequado para sua lista, mas que esse direito não se estende a declarações que o Al Ahly considera que violam o princípio do respeito mútuo entre os integrantes do sistema.

O Al Ahly também rejeitou o que foi dito pelo técnico a respeito do nível dos clubes egípcios, considerando que afirmar que eles não praticam futebol representa uma desvalorização dos clubes e das competições locais organizadas pela Federação Egípcia de Futebol e pela Liga dos Clubes Profissionais.

O clube encerrou seu comunicado reafirmando seu descontentamento com as declarações, ao mesmo tempo em que valorizou o que foi dito pelo presidente da Federação Egípcia de Futebol sobre o valor de Mohamed El Shenawy, afirmando aguardar a posição da federação diante do que classificou como excessos, e enfatizando que a divergência técnica sobre os jogadores não deve se transformar em um ataque à sua posição ou aos direitos de seus clubes.