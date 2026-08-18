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imago-sport-1062043450.jpgUkrinform
Ahmed Mansy

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O Al Ahly desafiou sua torcida em nome do técnico: o clube fecha sua sétima contratação de verão

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"El Raqi" contrata novo jogador

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, fechou sua sétima contratação durante a atual janela de transferências de verão, apesar da rejeição da torcida à concretização do negócio.

O jornal saudita "Okaz" afirmou que o Al-Ahli chegou a um acordo definitivo com o Shakhtar, da Ucrânia, para contratar seu meio-campista ucraniano Artem Bondarenko na atual janela de transferências de verão.

O jornal esclareceu que o jogador ucraniano se juntará ao Al-Ahli por 8 milhões de euros, assinando um contrato que se estende pelos próximos 3 anos, com possibilidade de prorrogação por uma quarta temporada.

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O jogador de 25 anos será o substituto do meio-campista marfinense Franck Kessié, que deixou o Al-Ahli após o término de seu contrato ao final da temporada passada.

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Bondarenko se juntará ao Al-Ahli a pedido de seu técnico holandês Marino Pušić, que já o havia dirigido no Shakhtar.

Isso acontece apesar da grande revolta da torcida que acompanhou o surgimento das notícias sobre a contratação do meio-campista ucraniano pelo Al-Ahli, diante do desejo dos torcedores de contratar um jogador mais forte.

Vale lembrar que Bondarenko será a sétima contratação fechada pelo Al-Ahli na janela de transferências de verão, depois do português Francisco Trincão, do armênio Eduard Spertsyan, do gambiano Aboubakar Sidi Camara, de Nayef Masoud, de Mishal Al-Mutairi e de Abdullah Radif.

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