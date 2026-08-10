O Al Ahly abre as portas para o retorno: proposta oficial recoloca Kessié em evidência!

O jornal saudita "Okaz" revelou uma nova movimentação por parte do Al-Ahli para reconduzir um de seus mais destacados ex-jogadores ao elenco do time, depois que a diretoria do clube apresentou uma proposta oficial para fechar o negócio durante o período atual, em um passo que visa reforçar o meio-campo antes do início da nova temporada.

O jornal esclareceu que a proposta do Al-Ahli inclui a contratação do marfinense Franck Kessié por uma temporada, na tentativa de trazer o jogador de volta ao clube após um curto período de sua saída, especialmente diante da necessidade do time de um jogador que possua experiência, força física e capacidade de desempenhar múltiplas funções no meio-campo.

Salário robusto e cláusula de renovação

Segundo os detalhes, o Al-Ahli ofereceu a Kessié um salário anual de 10 milhões de euros, além da existência de uma cláusula que dá ao clube preferência para estender o contrato por uma temporada adicional, o que reflete a seriedade da diretoria em recuperar o jogador e oferecer um contrato adequado para convencê-lo a retornar a Jidá.

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A proposta chega em um momento em que Kessié se tornou jogador livre após o fim de seu contrato com o clube anterior, o que dá ao Al-Ahli a oportunidade de agir diretamente sem a necessidade de negociar com outro clube sobre o valor de transferência do jogador.

Experiência anterior com o clube

Kessié possui bom conhecimento do ambiente do Al-Ahli, depois de já ter vestido a camisa do time e apresentado atuações de destaque durante o período em que esteve em suas fileiras, o que torna seu retorno menos arriscado do que a contratação de um novo jogador que precisaria de tempo para se adaptar ao time e à competição.









A diretoria do Al-Ahli espera aproveitar a experiência do jogador marfinense rapidamente, sobretudo com as aspirações do time de competir pelos títulos locais e continentais durante a nova temporada, e sua necessidade de elementos capazes de suportar a pressão dos grandes jogos.

Essa movimentação vem para confirmar que o Al-Ahli ainda busca soluções fortes para o meio-campo, depois que a posição de volante se tornou um dos principais assuntos que precisam de reforço, diante do desejo do clube de montar um elenco mais equilibrado antes do início da temporada.