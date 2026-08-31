O holandês Marino Pusic, treinador do Al-Ahli, tomou uma decisão surpreendente antes do aguardado confronto contra o Al-Hilal, ao decidir tirar um de seus novos contratados da lista do time, em um movimento que reflete a dimensão da insatisfação com o rendimento apresentado pelo jogador na última partida, diante do Al-Khaleej.

O Al-Ahli se prepara para enfrentar o Al-Hilal na noite de terça-feira, na partida adiada da terceira rodada da Liga Roshn, em meio a um grande desejo de recuperar o equilíbrio após a pesada derrota para o Al-Khaleej por 3 a 1, enquanto o "Líder" entra no jogo com a ambição de dar continuidade à sua série de vitórias e reforçar sua presença na disputa pela liderança.

Leia também: Graças a "Al-Walid": o Al-Hilal anuncia oficialmente a separação de Benzema

De acordo com o que relatou o jornalista Walid Saeed, próximo ao Al-Ahli, Pusic decidiu tirar o ucraniano Artem Bondarenko, o novo reforço das fileiras do "Nobre", da lista que disputará o clássico contra o Al-Hilal, em uma decisão que veio após sua atuação abaixo das expectativas na última rodada.

Ao que parece, a comissão técnica não ficou convencida com o que Bondarenko apresentou diante do Al-Khaleej, já que o jogador se mostrou longe do nível esperado dele, coincidindo com a imagem fraca que o Al-Ahli exibiu de maneira geral, o que levou o treinador a fazer mudanças rápidas antes de um teste mais difícil contra uma das equipes mais fortes da Liga Roshn.

Bondarenko paga o preço da noite contra o Al-Khaleej

A atuação de Bondarenko diante do Al-Khaleej não passou despercebida para a comissão técnica, especialmente porque o jogador chegou ao Al-Ahli em meio a grandes esperanças de que desse ao time um novo reforço, mas ele não conseguiu, em seus primeiros testes, provar sua capacidade de fazer a diferença ou apresentar o rendimento que Pusic espera.

A decisão de tirá-lo da lista veio para confirmar que o treinador holandês não quer arriscar escalar qualquer jogador que não considere estar em sua melhor forma, sobretudo porque o confronto contra o Al-Hilal exige os mais altos níveis de concentração, disciplina e prontidão, diante do fato de que o "Líder" possui armas ofensivas capazes de punir qualquer erro.

A exclusão também pode representar uma mensagem clara para todos os elementos do Al-Ahli de que a permanência na escalação não é garantida, e que qualquer jogador é obrigado a provar seu direito de participar por meio do desempenho e do rendimento dentro de campo, independentemente do valor da contratação ou dos nomes anteriores.