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كووورة
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O Al-Ahli saudita revela ao Kooora a verdade sobre os nomes cotados para o cargo de diretor esportivo

Al-Ahli x Al-Gharafa
Al-Ahli
Al-Gharafa
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Shabab x Al-Ahli
Al-Shabab
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Catar

Em resposta aos nomes envolvidos em suspeitas de corrupção: o Al Ahly esclarece a verdade

Uma fonte próxima da nova diretoria do clube saudita Al-Ahli negou a veracidade das notícias que circulam sobre uma negociação do clube com vários nomes para ocupar o cargo de diretor esportivo.

A fonte disse, em declarações exclusivas ao "Kooora": "Não há absolutamente nenhuma verdade na negociação do clube com alguns dos nomes que circulam; isso é totalmente desprovido de veracidade".

E acrescentou: "É absolutamente impossível que entrem na lista de candidatos ao cargo nomes cercados por suspeitas de corrupção, pois a diretoria e o presidente-executivo colocam os mais elevados padrões de transparência e integridade no topo do processo de busca e escolha do novo diretor esportivo".


A diretoria do Al-Ahli afirmou há dois dias que está conduzindo o processo de busca pelo diretor esportivo com os mais altos graus de profissionalismo e competência, e que não vai se precipitar na contratação de um simples nome, mas que o processo de escolha está submetido aos mais altos padrões profissionais, sem pressa, em respeito ao passado, ao presente e ao futuro do clube.

Osama Hawsawi, o diretor esportivo interino do clube saudita Al-Ahli, havia apresentado sua renúncia oficial do cargo no último dia 27 de setembro, após apenas 24 dias de sua nomeação, e o clube busca atualmente um novo diretor esportivo.


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