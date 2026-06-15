O Al-Ahli saudita reforça sua defesa... e o jogador responde na Copa do Mundo

Enquanto os clubes sauditas se dedicam à corrida pelas contratações de verão, o Al-Ahli optou por começar por dentro; uma medida discreta, mas decisiva, cujo objetivo é garantir o futuro da defesa do “Al-Raqi”, por meio de um acordo preliminar para prorrogar o contrato do brasileiro Roger Ibáñez até o verão de 2029.

A diretoria do Al-Ahli, conforme revelou o jornal saudita “Okaz”, definiu sua posição antecipadamente e convenceu o zagueiro internacional a permanecer, em uma clara indicação de que o projeto esportivo do clube é construído em torno de nomes fixos, e não de contratações passageiras.

Desde que vestiu a camisa do “Al-Raqi”, Ibáñez contribuiu para três grandes títulos: dois títulos consecutivos na Liga dos Campeões da Ásia e o título do Supercopa da Arábia Saudita na última temporada.

No plano individual, disputou 46 partidas em todas as competições, nas quais marcou 4 gols e deu outras 4 assistências, confirmando-se como um zagueiro de novo estilo, que sabe tanto construir jogadas quanto defender.

E sua presença não se limitou a Jeddah. Ibaniz esteve presente com a camisa da seleção brasileira na estreia da “Seleção” na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, no torneio que está sendo disputado atualmente nos Estados Unidos, Canadá e México, dando ao Al-Ahli um impulso moral adicional: seu zagueiro titular não joga apenas na Ásia, mas disputa o maior palco do futebol mundial.

Com essa renovação, o Al-Ahli envia uma mensagem dupla: aos adversários, de que sua defesa está fortificada; e à torcida, de que a estabilidade começa onde os campeonatos são decididos... no coração da defesa.

Ibáñez havia dito em declarações anteriores que seu agente lhe informou, quando chegou a proposta do Al-Ahli, que a transferência para a Liga Saudita poderia afastá-lo da seleção e reduzir sua exposição na mídia, mas ele não se convenceu dessa opinião.

Ele explicou: “Eu disse a ele que, se eu realmente quisesse chegar à seleção, acredito que a Liga Saudita está crescendo muito rapidamente, e há grandes jogadores se transferindo para lá; portanto, o nível vai subir continuamente”.