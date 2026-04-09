O Al-Ahli não é o primeiro... Oito clubes criticaram a arbitragem em Roshen... e uma posição surpreendente do Al-Nasr

O Al-Ahli não foi o primeiro a reclamar da arbitragem nesta temporada da Liga Roshen da Arábia Saudita, juntando-se a uma lista de oito clubes.

O Al-Ahli divulgou, ontem, quarta-feira, um comunicado em tom severo, no qual criticou os erros de arbitragem ocorridos durante o empate em 1 a 1 com o Al-Fayha, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, na 29ª rodada da Liga Roshen.

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, o Al-Ahli tornou-se o oitavo clube a emitir um comunicado criticando os erros de arbitragem durante a atual temporada da Liga Roshen.

A lista inclui os clubes Al-Taawoun, Al-Shabab, Damac, Al-Khaleej, Al-Ittifaq, além dos clubes Al-Ittihad e Al-Hilal.

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Com isso, os quatro grandes times da Liga Roshen manifestaram seu descontentamento com as decisões arbitrais durante a atual temporada da Liga Roshen, com exceção do Al-Nassr, que lidera a tabela de classificação no momento.

O Al-Nassr lidera a Liga Roshen com 70 pontos, dois pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado, e quatro pontos à frente do Al-Ahli, terceiro colocado, embora o “Al-Alamy” tenha disputado uma partida a menos.