O Al-Ahli entra na disputa... Estrela marroquina acirra a corrida pelo mercado de transferências em Jeddah

O Al-Ahli saudita entrou com força nas negociações para contratar uma das estrelas da seleção marroquina, com vistas a fechar o contrato durante a atual janela de transferências de verão.

Nos últimos dias, o jogador havia sido associado a uma possível transferência para o Al-Ittihad, após seu desempenho notável pela seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornalista Mohamed Al-Bakiri, o “Al-Raqi” tornou-se um concorrente direto na disputa pelos serviços de Ezzedine Ounahi, meio-campista da seleção marroquina e do Girona, da Espanha, durante a atual janela de transferências de verão.

Ounahi contribuiu para que os “Leões do Atlas” chegassem às quartas de final, antes de serem eliminados pela França por 0 a 2. Além disso, o meio-campista marroquino marcou dois gols na goleada sobre o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final, confirmando seu valor técnico nos maiores palcos do futebol.

Leia também... Tatuagem histórica... Cocorella desafia a todos caso derrote Messi e seus companheiros!

E o Al-Ittihad não foi o único clube a demonstrar interesse em Ounahi, já que o nome do jogador também foi associado a vários clubes europeus, com destaque para o Ajax de Amsterdã, da Holanda. No entanto, a entrada do Al-Ahly nas negociações confere à transação novas dimensões, especialmente diante do desejo do clube de reforçar o meio-campo com um jogador que possua qualidade e experiência internacional.

Parece que o Al-Ahly vê em Onahi a opção ideal para compensar a saída do marfinense Frank Kessié, que se recusou a renovar seu contrato.