O Al-Ahli da Arábia Saudita está negociando uma grande contratação portuguesa

A diretoria do Al-Ahli, da Arábia Saudita, agiu com antecedência para resolver a questão do lateral-direito antes do início da nova temporada, colocando o português Nelson Semedo, estrela do Fenerbahçe turco, como primeira opção nas negociações de verão.

De acordo com o que informou o jornalista Akram Connor, pelo site “X”, o “Al-Raqi” se prepara para iniciar negociações diretas com o clube turco a fim de convencê-lo a liberar o jogador da seleção portuguesa nos próximos dias, como parte de um plano que visa atrair nomes com um histórico de destaque nos campos europeus e internacionais.

Conor indicou que o Al-Ahly preparou uma oferta financeira que varia entre 6 e 7 milhões de euros para rescindir o contrato de Semedo, de 32 anos, que está vinculado ao Fenerbahçe até 30 de junho de 2027, após sua transferência para o clube no verão de 2025. O valor de mercado atual do jogador é de cerca de 6 milhões de euros.

Por outro lado, a mídia turca confirmou que o futuro de Semedo ficará claro após o término da pré-temporada do Fenerbahçe na Áustria, quando o técnico Ismail Kartal tomará sua decisão final sobre a permanência ou saída do jogador.

Semedo possui um currículo notável, tendo representado a Portugal na última Copa do Mundo e participado de quatro partidas na competição. Além disso, disputou 40 partidas com a camisa do Fenerbahçe na última temporada em todas as competições, marcando um gol e dando três assistências, o que reflete seu valor como um dos laterais mais experientes do futebol europeu.

A iniciativa do Al-Ahly em relação a Semedo reflete um desejo claro de sanar a lacuna defensiva na lateral direita com um jogador com experiência internacional, capaz de fazer a diferença desde a primeira rodada da temporada.