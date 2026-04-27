"O Ajax volta a se interessar por um jogador do Real Madrid, depois de Ceballos"

O Ajax está de olho em um talento promissor do Real Madrid. O clube de Amsterdã já se informou sobre o lateral-direito de 19 anos, Jesús Fortea, segundo o especialista em transferências Matteo Moretto. O jovem zagueiro joga atualmente pela equipe reserva, o Real Madrid Castilla.

O diretor técnico Jordi Cruijff está ocupado mapeando possíveis reforços para o Ajax. Já havia ficado claro que ele está de olho em seu antigo clube, o FC Barcelona, e chegou a assistir a uma partida do Barça Atlètic.

Segundo Moretto, o Ajax também já fez uma consulta sobre Fortea, considerado um talento promissor em Madri. O lateral-direito atuou quinze vezes nesta temporada no campeonato pelo Castilla, que disputa a terceira divisão da Espanha. Além disso, ele ganhou experiência na UEFA Youth League.

A estreia na equipe principal do Real Madrid ainda não aconteceu, embora Fortea tenha sido incluído na lista de convocados para os jogos em várias ocasiões. Seu valor de transferência é estimado pelo Transfermarkt em três milhões de euros.

O Ajax não é o único clube interessado no jovem espanhol. Segundo Moretto, o Bayer Leverkusen, o Sporting de Lisboa e o Como também se informaram sobre sua situação; portanto, uma forte concorrência para os amsterdenses.

Além de Fortea, outro nome do Real Madrid também está fortemente ligado ao Ajax. Segundo Moretto, o clube de Amsterdã está de olho em Dani Ceballos e já chegou a manter conversas com o clube. O meio-campista parece estar de saída da capital espanhola após esta temporada.

Ceballos, que disputou 214 partidas pelo Real Madrid, ficou de lado após uma lesão. O meio-campista de 29 anos ainda tem contrato até meados de 2027 e, segundo o Transfermarkt, tem um valor de oito milhões de euros.