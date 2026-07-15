O Ajax vê seu novo reforço, Caio Henrique, marcar, mas perde a vitória nos acréscimos

O Ajax não conseguiu vencer o amistoso contra o VfL Bochum na quarta-feira. Um gol marcado logo no início pelo recém-contratado Caio Henrique pareceu, por muito tempo, suficiente para a vitória, mas, nos acréscimos, um infeliz gol contra de Reverson acabou por estragar tudo: 1 a 1.

No Ajax, Daley Blind voltou ao time titular pela primeira vez desde seu retorno: ele formou a dupla de zagueiros centrais com Aaron Bouwman. Abdellah Ouazane, autor do único gol contra o AEK Larnaca, começou como atacante. Além disso, o jovem Jinairo Johnson, de 19 anos, foi escalado como número 6.

O recém-contratado Caio Henrique também foi titular pela primeira vez e, após um início de jogo confuso, logo recompensou a confiança com seu primeiro gol. Após uma rápida combinação entre Abdellah Ouazane e Oscar Gloukh, a bola chegou à área de 16 metros para o lateral-esquerdo, que havia avançado. Meio girando, ele chutou com precisão com o pé esquerdo, passando pelo goleiro do Bochum, Timo Horn: 1 a 0.

Na fase seguinte, a equipe de Míchel teve a vantagem, mas isso não resultou em grandes chances. Enquanto isso, do outro lado do campo, Maarten Paes se destacou com uma defesa espetacular em um chute de Berkan Taz, destaque do Bochum.

Johnson, que causou excelente impressão no meio-campo, esteve perto de marcar o segundo gol pelo Ajax. Após uma forte interceptação, ele chutou com força na entrada da área, mas sua finalização acertou a trave. Com a vantagem de 1 a 0, os jogadores de Amsterdã foram para o vestiário, e Míchel colocou alguns novos jogadores em campo no segundo tempo.

No entanto, isso não gerou mais emoção. Pharell Nash e Don-Angelo Konadu pressionaram o gol alemão, mas não conseguiram decidir a partida. Assim, o Ajax teve que lutar pela vitória até o último minuto, mas sofreu um revés aos 91 minutos. A primeira chance do Bochum no segundo tempo, com um chute de Samuel Bamba, acertou a trave, mas, ao bater nas costas de Reverson, a bola acabou entrando no gol: 1 a 1.

Assim, para o novo técnico Míchel, não houve uma segunda vitória em amistoso com o Ajax, após o 1 a 0 contra o AEK Larnaca no último fim de semana e a derrota por 3 a 1 para o Panathinaikos. Na próxima quinta-feira, a temporada começa de verdade para o Ajax, quando o time disputará a primeira partida das eliminatórias da UEFA Conference League.

Escalação do primeiro tempo: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Henrique; Johnson, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Ouazane, Godts.

Escalação do segundo tempo: Reverson; Gaaei, Bouwman, Muzungu, Wijndal; Johnson, Klaassen, Abdalla; Edvardsen, Konadu, Nash.