"O Ajax vai superar o Marselha, o Porto e o Mônaco e está perto de sua primeira contratação"

O Ajax está prestes a contratar Roony Bardghaji, segundo noticiou o Diario SPORT na manhã desta segunda-feira. O FC Barcelona pretende concluir a transferência até 30 de junho.

Bardghaji foi contratado no verão passado por 2,5 milhões de euros, vindo do FC Copenhague. O atacante sueco disputou 21 partidas na LaLiga em seu primeiro ano.

O ponta-direita de 20 anos atuou principalmente como reserva. Ele marcou um gol e deu uma assistência com a camisa do Barcelona.

O clube ainda vê futuro no atacante nascido no Kuwait, então um período de empréstimo está por vir. O SPORT informa que o Ajax é o destino mais provável. Além disso, o Barça também considera uma venda com cláusula de recompra.

Jordi Cruijff já havia demonstrado interesse pelo ponta-direita há alguns meses. No entanto, o Ajax não é de forma alguma o único clube interessado.

O jornal esportivo também cita Juventus, Olympique de Marselha, Real Betis, Celta de Vigo, FC Porto, AS Monaco e VfB Stuttgart como possíveis destinos, embora o Ajax seja o favorito para Bardghji.