O Ajax traz o filho de um jogador mundialmente famoso para a Holanda para a Future Cup

Enzo Cazorla, filho de 16 anos do jogador da seleção espanhola Santi Cazorla, foi convidado pelo Ajax para a Olympia Future Cup. Com o “Future United”, ele enfrentará a equipe Sub-17 do clube de Amsterdã.

O Future United é uma seleção composta por jogadores do FC Volendam, Como 1907, Club León, Barranquilla, CF Pachuca, Gamba Osaka e Real Oviedo. Estes são clubes com os quais o Ajax mantém uma estreita colaboração.

Devido à atual situação no Oriente Médio, os dois jogadores do Sharjah FC que haviam sido convidados não poderão comparecer à Future Cup.

No passado, o Ajax costumava convidar um único clube parceiro específico. O clube de Amsterdã está curioso para ver como esse novo conceito vai se sair.

Os jovens talentos convidados terão a chance de mostrar seu talento contra adversários de peso, como Real Madrid, Paris Saint-Germain ou Bayer 04 Leverkusen.

Entre outros, Cazorla Júnior (Real Oviedo) poderá ser admirado no Complexo Esportivo De Toekomst durante o fim de semana da Páscoa. Ele está muito ansioso por isso. “Não estou aqui por causa do meu pai, mas porque trabalhei muito nos últimos anos. Seria ótimo marcar um gol ou dar algumas assistências.”

O jovem Cazorla joga no mesmo clube que seu pai, que aos 41 anos ainda está em atividade na LaLiga. O jogador, que já disputou 81 partidas pela seleção, atuou no passado por times como Arsenal e Villarreal.