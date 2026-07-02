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Branco van den Boomen Steven Berghuis Owen WijndalImago
Jeroen van Poppel

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O Ajax se livra definitivamente da contratação errada de Mislintat, que recebia um salário alto

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Ajax
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B. van den Boomen

Branco van den Boomen está prestes a deixar o Ajax definitivamente, segundo informa a revista Voetbal International. O meio-campista de trinta anos já chegou a um acordo com o Angers há algum tempo, e tanto o clube francês quanto o Ajax também já chegaram a um consenso. No entanto, a confirmação oficial ainda está por vir devido a questões contábeis.

Na semana passada, já ficou claro que Van den Boomen não precisaria comparecer ao primeiro treino do Ajax. Sua transferência para o Angers já se encontrava, na época, em fase final. Com isso, o meio-campista retorna ao clube pelo qual já atuou por empréstimo na segunda metade da temporada 2025/26. Nesse período, ele disputou quinze partidas pelo clube da Ligue 1.

Segundo o jornalista Joost Blaauwhof, do VI, a transferência já está totalmente acertada. Apenas a formalização oficial foi adiada para julho. “Desde que não ocorram imprevistos, a assinatura com o clube da Ligue 1 será feita em breve”, escreve Blaauwhof.

Van den Boomen ainda tem um contrato com o Ajax válido por mais uma temporada. Por isso, espera-se que o clube de Amsterdã receba uma quantia pela transferência do meio-campista. O valor exato ainda não foi divulgado.

O meio-campista retornou ao Ajax no verão de 2023, sem custo de transferência, após sua passagem bem-sucedida pelo Toulouse. Na época, ele assinou um contrato válido até meados de 2027 e foi a primeira contratação do então diretor técnico Sven Mislintat. Desde então, ele é considerado um dos jogadores mais bem pagos do Ajax.

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Em sua primeira temporada em Amsterdã, Van den Boomen disputou 29 partidas oficiais. Nelas, marcou três gols e deu uma assistência. No entanto, uma lesão no joelho impediu que ele mantivesse a vaga de titular.

Também na temporada seguinte, as lesões continuaram a persegui-lo. Dores persistentes nas costas limitaram consideravelmente seu tempo de jogo.

A lesão nas costas teve repercussões até a temporada 2025/26. Van den Boomen só voltou aos gramados em dezembro, mas não conseguiu mais conquistar um lugar fixo no time. Após um período de empréstimo ao Angers, ele agora dará continuidade à sua carreira definitivamente no clube francês.

No total, Van den Boomen somou 56 partidas pelo Ajax 1, nas quais marcou 5 gols e deu 2 assistências.

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